La guitare détruite par Phoebe Bridgers sur «  SNL  » sera mise aux enchères

L’édition 2021 des «GLAAD Media Awards» (récompenses décernées par l’Alliance gay et lesbienne contre la diffamation), a organisé une vente aux enchères d’un article qui en début d’année a fait l’objet de polémiques: La guitare que Phoebe Bridgers a détruite lors sa présentation sur l’émission de variétés « Saturday Night Live ».

Dans la nuit du 6 février, lors de ses débuts dans l’émission NBC, Bridgers a effectué deux performances musicales dans le cadre de la promotion de son album 2020 « Punisher ». En interprétant « I Know The End », son deuxième et dernier numéro, il s’est déchaîné avec sa guitare contre l’un des moniteurs du studio.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La distribution de ‘Glee’ rend un hommage touchant à Naya Rivera

L’action de Bridgers a déclenché un débat animé. Alors que beaucoup l’appelaient «une démonstration inconfortable de privilège blanc», d’autres célébrités de la musique (par exemple Dave Grohl de Foo Fighters) ont affirmé que ces critiques étaient sexistes, car personne ne dirait la même chose si un artiste masculin le faisait.

La guitare Danelectro de Bridgers, comme on peut le voir sur certaines photographies fournies par GLAAD, semble être pour la plupart intacte, à l’exception d’une partie manquante à la suite d’un impact contre le moniteur, bien qu’il ne soit pas clair si l’électronique est toujours fonctionnelle.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Gwen Stefani crée un clip vidéo animé de sa chanson « Slow Clap »

«Le fait que les gens soient si en colère est ce qu’est le punk rock. Cependant, je n’ai pas pensé à ce que cela représente ou à ce que cela signifie: je ne l’ai jamais fait auparavant, donc mieux vaut le faire là où il serait immortalisé », a déclaré Bridgers à Variety à propos de l’incident.

Jusqu’à présent, l’offre pour la guitare a culminé à 5 500 €. Phoebe Bridgers a été nominée aux récents GLAAD Media Awards dans les catégories «Outstanding Innovative Music Artist», un prix qui a été décerné à Chika pour son projet intitulé «Industry Games».