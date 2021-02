La Guilde des astrophysiciens quantiques et Cozy Grove de Spry Fox sont lancés sur consoles cette année

La Guilde des astrophysiciens quantiques et Spry Fox ont annoncé la fenêtre de sortie de Cosy Grove. Le jeu sera lancé sur PC et consoles au début de 2021.

Cosy Grove est un jeu de simulation de vie sur le camping sur une île hantée mais en constante évolution. Les joueurs contrôlent un Spirit Scout, qui erre quotidiennement dans la forêt pour rechercher des secrets cachés et calmer les fantômes locaux. Les joueurs participeront à l’artisanat et à d’autres activités pour aider à ramener la couleur et la joie sur l’île.

Le jeu contient des paysages colorés et dynamiques dessinés à la main qui prendront vie lorsque les joueurs aideront un esprit dans le besoin. Il y a des dizaines de personnages uniques et mémorables à découvrir et à se lier d’amitié. Chaque esprit a une histoire unique à démêler au fil du temps.

En tant que Spirit Scout, les joueurs auront beaucoup à accomplir sur l’île. En plus de collectionner des animaux spirituels, les joueurs créeront également des décorations, iront à la pêche et bien plus encore.

Le développeur estime que le jeu contient la campagne principale avec des quêtes secondaires de plus de 40 heures. Le jeu a été conçu pour durer plusieurs mois afin de continuer à divertir les joueurs.

Le développeur a également déclaré que le jeu serait compatible avec la PlayStation 5 et Xbox Série X. Cependant, il n’y avait aucune mention d’une mise à niveau si les acheteurs décidaient de l’acheter sur PlayStation 4 ou Xbox One.

Ceux qui souhaitent en savoir plus sur le jeu peuvent également suivre sur Twitter, rejoindre la newsletter par e-mail ou rejoindre le serveur Discord officiel.

Le jeu est également disponible dans la liste de souhaits maintenant sur Steam. La page de la boutique Steam indique que le jeu sera lancé dans «la première moitié de 2021».

Spry Fox travaille à créer des jeux pour «rendre le monde meilleur». Ils essaient de créer des jeux qui encouragent le développement d’amitiés. Le développeur a précédemment travaillé sur le primé Alphabear, la suite Alphabear 2, Royaume du MMO Mad God, Route non empruntée, et plus récemment Beartopia, qui contient des camées des personnages du Alphabear séries.

L’éditeur The Quantum Astrophysicists Guild aide les studios indépendants à publier sur PC et consoles. La société a déjà publié Le pont, Tumblestone, Roundgard, et Point d’arrêt. L’entreprise travaille maintenant à la libération Naviguer vers l’avant et saturnales Plus tard cette année.

Cosy Grove se lance sur PC via Steam et Epic Games Store, ainsi que sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Changer en 2021.