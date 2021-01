La guerre moderne s’est mieux vendue au cours des trois premiers jours que la guerre froide en un mois

Voici la stratégie: vous trouvez un genre qui vous permet de sortir de nouveaux titres chaque année, de les remplir de microtransactions, de saturer le marché pour bloquer tous les concurrents et de ne jamais baisser le prix des titres précédents pour vous assurer que les utilisateurs achètent toujours le plus récent. itération.

Si cela semble un peu étrange, cela fonctionne toujours très bien: c’est ainsi qu’Activision a travaillé avec leur Appel du devoir franchise au cours de la dernière décennie, changeant entre Infinity Ward et Treyarch en tant que développeurs tandis qu’Activision détient les droits de publication.

Cela permet à Activision de détenir finalement les cartes: pour le Ligue Call of Duty, Activision est le seul à décider de ce qui est le mieux pour leur esport et leur apparence, ce qui donne un aspect certes étrange à venir en 2021 où les concurrents professionnels joueront sur des PC avec un contrôleur.

Le meilleur au monde… pour utiliser l’assistance à la visée.

Malgré cette tactique, certains Call of Duty’s fonctionnent simplement mieux, et lorsque vous regardez les deux versions les plus récentes de Call of Duty: Guerre moderne et Call of Duty: Guerre froide Black Ops grâce à une lentille fournie par SuperData, il y a des métriques inquiétantes qu’ils ont réussi à trouver entre les deux.

Les revenus de Modern Warfare ont dépassé 600 millions de dollars en seulement 3 jours après son lancement. Aujourd’hui, SuperData a révélé que Black Ops Cold War avait généré 678 millions de dollars en environ 6 semaines et c’est avec l’intégration de Warzone. Aie. L’appel de résultats d’ATVI sera intéressant le 4 février! – Tom Henderson (@_TomHenderson_) 6 janvier 2021

Le prochain appel sur les résultats d’Activision est prévu le 4 février; ce qui, comme l’indique le tweet, devrait être une opportunité intéressante d’explorer précisément combien Guerre moderne effectué que le plus récent Guerre froide.

Les raisons de l’écart actuellement signalé entre les deux font l’objet de spéculations: certains affirment que SBMM, en dépit d’aider les joueurs avec moins de compétences que votre streamer Twitch standard, a eu une telle agitation qu’elle a agi comme un moyen de dissuasion pour le titre actuel.

D’autres affirment que le lanceur groupé, avec trois titres, est plus à blâmer que SBMM ou la litanie standard des microtransactions. La fabrication présumée de nouvelles consoles par Guerre froide également probablement n’a pas aidé les choses plus loin.

Pour la franchise dans son ensemble, cela signifie probablement très peu: Activision a été mal accueilli Appel du devoir titres dans le passé, et nous serons probablement considérés comme un peu plus que le dopage dans le seau, car de légers mécanismes sont modifiés entre les itérations qui sortent comme sur des roulettes.

Appel du devoir est plus que sûr, et les fans ne devraient franchement pas se soucier de l’avenir et de la santé de la franchise. Il semble que seulement Guerre froide des dernières itérations est en difficulté, et Activision passera bien assez tôt.