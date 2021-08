La guerre entre Raq et ‘Nique continue dans l’épisode 5 de Raising Kanan

Livre de Pouvoir III : Élever Kanan chaque chapitre devient plus complexe. C’est que les conflits entre les personnages sont de plus en plus notés, les secrets se dévoilent et les trahisons, bien sûr, aussi. Ce dimanche, la série présentera son épisode 5 et ce ne sera qu’un pour terminer la saison. On vous dit tout sur ce qui va se passer dans ce dernier opus qui sera diffusé sur la plateforme Starzplay, votre chaîne d’origine.







Alors que dans le chapitre précédent ‘Nique J’ai décidé d’aller contre Raq, interprétée par Patine Miller, Avec tous ses outils et ressources, maintenant le chef du gang du quartier Sud de la Jamaïque Il se défendra jusqu’à la mort pour sauver sa peau et celle de son fils, pour l’instant aussi. Pour cela, Raquel va tenter de réaliser une dangereuse trêve avec le détective Malcolm Howard, interpreté par Omar Epps.

Par contre, dans la bande-annonce, Raq dit clairement à son frère : « ‘Nique va nous frapper, nous devons présenter notre défense ». C’est donc elle et son groupe qui se battront pour être victorieux, au moins, dans la prochaine bataille qu’elle devra affronter et, en ce sens, elle demandera de l’aide pourtant il ne reste que deux épisodes avant la fin de la première saison.

Raising Kanan aura-t-il une deuxième saison sur StarzPlay ?

Mekai Curtis dans Raising Kanan (Photo: StarzPlay)



La bonne nouvelle pour les fans de cet univers est que la série créée par Sascha Penn aura un deuxième volet. En fait, la nouvelle a été rapportée peu de temps avant que la première ne voit le jour à la mi-juillet. Élever Kanan Il s’agit du deuxième spin-off de la série à succès Power, diffusée de 2014 à 2020. Le premier portait sur Tariq, le fils de James Saint-Patrick, protagoniste de l’histoire originale.

Les auteurs se sont lancés avec Élever Kanan connaître la vie adolescente de Kanan austère, interpreté par 50 centimes dans Pouvoir et maintenant pour Mekai Curtis. Cette histoire nous permet aussi de connaître en profondeur sa famille et surtout la relation qu’il entretenait avec sa mère Raquel Thomas. Ses débuts dans le crime montrés dans la série sont très importants pour comprendre le Kanan adulte. Mais bien sûr, vous n’avez pas besoin d’avoir vu tous les versements précédents pour comprendre ce spin-off.