La guerre des roses de Johnny Depp entame-t-elle un autre round avec Amber Heard?

La guerre des roses entre l’ancien couple d’acteurs Johnny Depp et Amber Heard semble dégénérer.

Depuis l’échec du mariage de Johnny Depp (57 ans, “Pirates des Caraïbes”) et Amber Heard (34 ans, “Aquaman”), il ne veut tout simplement pas se taire sur les deux acteurs. Un autre processus est peut-être déjà en perspective.

Les avocats sont censés être nerveux

L’équipe juridique de Heards craignait, selon un rapport du britannique «Mail on Sunday», que Depp ne se rende à nouveau en justice contre l’actrice. Selon une source anonyme de l’environnement de Heard, les 34 ans sont «très nerveux» et pensent que Depp veut les «ruiner». Indépendamment d’un verdict en attente dans un autre processus, Heard se prépare à d’autres mesures que Depps pourrait prendre aux États-Unis.

Procès contre le «soleil»

Plus récemment, une affaire judiciaire a dégénéré que Depp mène en fait contre le britannique «Sun» – et non contre son ex-femme, avec qui il s’est marié de 2015 à 2017. Le tabloïd avait qualifié l’acteur de «voyou de femme». Le verdict est toujours en suspens, mais est attendu dans les semaines à venir. Auparavant, Depp avait poursuivi le joueur de 34 ans aux États-Unis pour diffamation. Les deux s’accusent mutuellement de violence domestique depuis un certain temps.

Amber Heard et Johnny Depp se sont mariés en février 2015 et il a été annoncé en mai 2016 que l’actrice avait demandé le divorce. L’ancien couple n’a pas d’enfants ensemble.

