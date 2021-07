La guerre de demain : une suite possible ?

Un groupe de soldats du futur est arrivé pour recruter des guerriers qu’ils sont prêts à combattre une race extraterrestre qui a envahi la Terre en son temps. Les extraterrestres sont connus comme Pointes blanches et ils ont décimé la population humaine à un peu plus de cinq cent mille habitants sur la planète. Ensuite Dan (Chris Pratt), professeur de biologie et héros irakien, se joint de force au combat.

Il découvre qu’il a une plus grande importance que le reste des soldats. Parce que? Sa fille l’a appelé du futur pour l’aider à développer une toxine qui éliminerait la menace extraterrestre.. La jeune scientifique a besoin de son père pour capturer un Pointes blanches Je vis pour faire les tests nécessaires.

La guerre de demain, expliquée







Alors la fille de Dan Il révèle que sa mission n’est pas de sauver l’avenir, c’est déjà impossible. L’objectif est éradiquer les pointes blanches dans le passé, avant que l’invasion ne se produise. Elle est tuée par un extraterrestre et Dan parvient à remonter le temps avec la toxine. Le protagoniste fait une découverte qui va tout changer : les extraterrestres ne sont pas arrivés en 2048, ils sont présents depuis des milliers d’années sur un glacier russe et sont réveillés par le changement climatique.

Après avoir essayé de tuer les envahisseurs avec la toxine, Dan et son père Ils décident de les éliminer avec une grande explosion dont un seul exemplaire s’échappe, qu’ils détruisent après un terrible corps à corps.

La vérité est que le paradoxe temporel indique que si Dan détruisez les envahisseurs, il n’y aura pas de voyageurs du temps pour alerter le protagoniste et la destruction des extraterrestres n’aura jamais lieu. Il y a aussi l’alternative qu’un Pointes blanches ont survécu à l’explosion et l’invasion a lieu dans le présent. Ces idées pourraient bien signifier une deuxième partie de La guerre de demain si les scénaristes deviennent créatifs…