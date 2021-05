La guerre dans l’espace est-elle inévitable?

Ici sur Terre, l’air, la terre et la mer sont des zones de conflits, d’affrontements et de combats. Il y a une perception croissante que la prochaine étape est l’océan de l’espace , transformé en une arène de guerre.

Il y a des discussions en cours concernant l’utilisation militaire de l’espace par diverses nations. Le fraîchement établi Force spatiale américaine , par exemple, s’emploie activement à déterminer la meilleure façon de protéger les intérêts américains et alliés dans le domaine spatial de plus en plus contesté et encombré.

Quelles conditions pourraient conduire à des affrontements dans l’espace? Une telle situation est-elle une donnée, ou les conflits peuvent-ils être court-circuités à l’avance ? Les nations pourraient-elles «se glisser» dans des mouvements musculaires hors de la planète, des querelles et des guerres réelles dans l’espace qui pourraient déclencher une confrontation ici sur la terre ferme?

45secondes.fr a contacté plusieurs grands experts militaires de l’espace et de la sécurité, leur demandant leur avis sur l’état actuel de la militarisation de l’espace.

En rapport: Les armes spatiales les plus dangereuses de tous les temps

Passer les interférences

Le terme « guerre dans l’espace « pourrait impliquer des choses qui se produisent déjà, a déclaré Mark Gubrud, professeur adjoint adjoint au programme de formation sur la paix, la guerre et la défense à l’Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill. Il a souligné le brouillage des communications par satellite, l’éblouissement laser de la photo-capture les satellites, les systèmes de piratage pour bloquer ou écouter sélectivement les flux téléphoniques ou de données, et les systèmes de détection pour voir s’ils peuvent être piratés.

« Bien que l’ampleur de ces activités puisse ne pas être connue, elles semblent se produire sporadiquement jusqu’à présent », a déclaré Gubrud. Selon certains rapports, a-t-il déclaré, les États-Unis et peut-être d’autres ont largement utilisé la capacité d’intercepter et d’interférer avec le trafic des télécommunications commerciales, bien qu’il s’agisse d’une capacité asymétrique des grandes puissances qui présente peu de risque d’escalade.

Gubrud a déclaré que toutes ces formes de brouillage préjudiciable pourraient potentiellement conduire à des risques d’escalade car elles sont plus largement et couramment pratiquées et que les adversaires développent des capacités réciproques.

« Par conséquent, nous devons nous appuyer sur la Traité des Nations Unies sur l’espace extra-atmosphérique avec un autre traité qui interdit toutes les formes d’interférences nuisibles et les armes pour provoquer des interférences », a-t-il dit.

L’US Space Force a été créée pour garder un œil militaire attentif sur le domaine spatial encombré et contesté par de nombreuses nations. (Crédit d’image: Nicholas Pilch / US Air Force)

Absence d’engagements contraignants

Le plus grand danger proviendra d’une prolifération massive de systèmes antisatellites qui sont capables d’affecter les vaisseaux spatiaux en orbite géosynchrone et au-delà, ou le pré-déploiement de divers types de ces armes dans l’espace qui leur permettraient d’atteindre leurs cibles en quelques minutes ou secondes, plutôt qu’en quelques heures, a déclaré Gubrud.

« Ici, le potentiel d’escalade rapide devient une menace grave pour la stabilité nucléaire, car les principales puissances confrontées seraient presque certainement les États-Unis, la Russie et la Chine », a-t-il déclaré. La seule bonne nouvelle ici est que cela ne s’est pas encore produit, a-t-il ajouté, probablement parce que l’on reconnaît suffisamment à quel point ce serait dangereux.

« Alors vraiment, le chemin de la guerre dans l’espace est un course aux armements dans l’espace , un programme qui a longtemps été reporté mais qui ne fait que devenir plus imminent et potentiellement explosif à mesure que la technologie progresse en l’absence d’engagements contraignants en matière de contrôle des armements spatiaux », a conclu Gubrud.

Talonnage

L’espace est déjà armé par un vaisseau spatial robotique à double usage servant d’armes pour désactiver notre les satellites , a déclaré Brian Chow, un analyste politique indépendant avec plus de 25 ans d’expérience en tant que physicien principal spécialisé dans l’espace et la sécurité nationale.

« Parce que leurs utilisations pacifiques sont importantes pour la prospérité de l’espace, elles ne devraient pas être interdites », a déclaré Chow. « En fait, nous pouvons accepter certaines règles et mesures pour pouvoir profiter des avantages de ces engins spatiaux et les empêcher de nuire à nos satellites en même temps. »

Chow sent que le problème actuel est que la communauté internationale n’a pas interdit aux engins spatiaux, qu’ils soient pacifiques ou hostiles, de rester arbitrairement à proximité de satellites exploités par une autre nation. Un adversaire n’est pas empêché de placer son vaisseau spatial à double usage à proximité de nos satellites en temps de paix.

« Une fois ces engins spatiaux en place, monter des attaques à une telle distance ne nous donnerait pas suffisamment de temps d’alerte pour façonner une défense et sauver nos satellites ciblés », a déclaré Chow à 45secondes.fr.

La communauté internationale est ambiguë quant à savoir si un pays est autorisé à vendre les satellites d’un autre pays, a déclaré Chow. En outre, la stratégie spatiale de sécurité nationale actuelle des États-Unis est ambiguë quant à la légitime défense préventive, y compris lorsqu’elle est confrontée à une menace de la part de harceleurs spatiaux, a-t-il déclaré.

En rapport: 2 satellites russes traquent un spysat américain en orbite et la Force spatiale l’observe

Le système de positionnement global (GPS) est une constellation de satellites qui fournit des données de position, de navigation et de synchronisation aux utilisateurs militaires et civils du monde entier. Les satellites de nouvelle génération sont conçus pour contrecarrer le brouillage et l’usurpation du signal par les agresseurs (Crédit d’image: Lockheed Martin et l’US Space Force)

Des ambiguïtés dangereuses

Les incertitudes entourant la préemption et le harcèlement criminel sont dangereuses, a déclaré Chow. Par exemple, la Chine pourrait penser que les harceleurs spatiaux seraient le meilleur type de système antisatellite, car cela présenterait aux États-Unis deux mauvais choix.

« Premièrement, les États-Unis pourraient détruire de manière préventive les harceleurs spatiaux pour sauver les satellites ciblés afin de maintenir le soutien spatial aux opérations militaires pendant la crise et la guerre », a déclaré Chow. « Cependant, sans discuter et résoudre ces deux ambiguïtés avec la communauté internationale en temps de paix, les États-Unis pourraient être condamnés comme l’agresseur qui a tiré le premier coup de feu, ce qui a conduit à une guerre dans l’espace qui pourrait s’étendre sur Terre – ce que les deux parties ont tenté d’éviter. , « Dit Chow.

Deuxièmement, Chow a déclaré que les États-Unis pourraient ne pas être en mesure de se battre efficacement sans le soutien de certains satellites critiques.

« Face à ces deux mauvais choix, les États-Unis pourraient finir par ne pas intervenir du tout. Ce serait le résultat parfait pour la Chine, car cela empêcherait l’intervention américaine sans tirer un seul coup », a déclaré Chow. « Si nous continuons à utiliser la politique spatiale actuelle sans les changements nécessaires et nécessaires, les États-Unis et d’autres nations pourraient » tomber « dans de tels conflits. »

En rapport: Espace militaire: vaisseau spatial, armes et technologie

Proposition perdante

«Je ne crois pas fermement à l’inévitabilité», a déclaré Wendy Whitman Cobb, professeur agrégé d’études de stratégie et de sécurité à l’US Air Force School of Advanced Air and Space Studies de la Maxwell Air Force Base à Montgomery, en Alabama. «Les analystes ne cessent de dire que les attaques et les armes dans l’espace sont inévitables et imminentes depuis les années 1960».

Il est reconnu depuis longtemps, a déclaré Whitman Cobb, qu’un pays attaquant un satellite d’un autre est une proposition perdante pour les personnes concernées.

« Non seulement l’environnement spatial serait encombré de débris ce qui rend l’opération plus difficile là-bas, mais ce serait la saison ouverte sur tous les satellites, y compris le leur », a-t-elle déclaré.« En raison de la stabilité que la surveillance depuis l’espace a donné à la course aux armements nucléaires, il était simplement préférable de permettre aux satellites de fonctionner librement. plutôt que de menacer votre propre position stratégique. «

En 2019, l’Inde a test é une arme anti-satellite (ASAT). La cible du test Mission Shakti était le satellite Microsatellite-R du pays, spécialement construit pour être détruit car il reproduisait la taille d’un vaisseau spatial de défense typique d’un adversaire. La Chine, la Russie et les États-Unis ont également sérieusement étudié la technologie ASAT. (Crédit d’image: Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense)

Répercussions économiques

La commercialisation florissante de l’espace et la dépendance de l’économie mondiale à l’égard des systèmes spatiaux rendent les conflits ouverts dans l’espace très coûteux, comme le souligne Whitman Cobb dans son récent livre, « Privatizing Peace: How Commerce Can Reduce Conflict in Space » (Routledge, 2020) .

« Il suffit d’un seul morceau de débris pour détruire un satellite à travers lequel les transactions financières et les principales communications sont acheminées. Un mauvais satellite pourrait avoir des répercussions économiques importantes qui ne seraient pas isolées dans un seul pays », a déclaré Whitman Cobb. « Ainsi, il devrait y avoir des considérations à la fois stratégiques et économiques qui restreignent les pays dans leur utilisation des armes dans l’espace. »

Cela dit, Whitman Cobb a ajouté qu’il est toujours possible pour les États de tomber dans un conflit ou de faire déclencher un conflit par des États voyous comme Corée du Nord ou l’Iran. L’impulsion électromagnétique d’un engin nucléaire détonant, par exemple, éliminerait assez rapidement et facilement tous les satellites à proximité.

« C’est certainement une arme non discriminatoire, mais, reculée dans un coin, ce n’est pas loin du domaine des possibilités pour la Corée du Nord ou l’Iran », a-t-elle déclaré.

En raison de la double nature de la technologie spatiale et du secret inhérent en jeu, il y a un risque important de malentendu, a déclaré Whitman Cobb, soulignant que des malentendus non seulement sur la technologie, mais aussi sur l’intention pourraient facilement conduire à des conflits. (Ses opinions sont les siennes, basées sur des informations open source non classifiées et ne sont pas représentatives du ministère de la Défense ou de l’armée de l’air.)

Poitrine battue

On dit beaucoup que l’espace est désormais militarisé, de sorte que l’attitude dans certains milieux est que les États-Unis seraient négligents de ne pas «suivre le rythme», a déclaré Joan Johnson-Freese, professeur aux affaires de sécurité nationale au Naval War College de Newport, Rhode Island.

« La technologie à double usage signifie qu’il existe des armes spatiales » potentielles « depuis au moins une décennie, mais maintenant nous nous dirigeons, sinon en cours, vers la militarisation manifeste de l’espace », a déclaré Johnson-Freese. Elle pense que ce qui pourrait se passer concerne la mise en place de paramètres autour de la mission de la Force spatiale pour organiser, entraîner et équiper.

« Cela peut être défini au sens large – comme l’administration Trump semblait enclin à le faire – ou freiné un peu pour atténuer certaines des connotations de combat de guerre données à sa création, dont certaines ont perpétué la Force spatiale depuis », Johnson -Freese a ajouté, notant que ses opinions sont les siennes et non celles du ministère de la Défense, du ministère de la Marine ou du Naval War College.

Peut-être le Administration de Biden atténuera la rhétorique à couper le souffle. Mais les plans de développement technologique et de guerre doivent-ils se poursuivre?

« Oui, je pense que c’est inévitable. Je pense aussi, cependant, que sans une certaine mesure d’accompagnement de la diplomatie spatiale, il y a un danger distinct que la guerre spatiale soit une sorte de prophétie auto-réalisatrice », a déclaré Johnson-Freese. «Je voudrais voir un effort majeur de cette nouvelle administration dans le domaine de la diplomatie spatiale, en particulier vers des mesures de transparence et de renforcement de la confiance».

Leonard David est l’auteur de « Moon Rush: la nouvelle course spatiale», qui a été publié par National Geographic en mai 2019. Écrivain de longue date pour 45secondes.fr, David fait des reportages sur l’industrie spatiale depuis plus de cinq décennies. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.