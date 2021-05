La grippe de 1918 a muté pour devenir plus mortelle dans les vagues ultérieures, révèlent des poumons centenaires

le grippe Le virus qui a causé la pandémie de 1918 a muté en variantes, tout comme le nouveau coronavirus l’a fait dans la pandémie actuelle, révèlent des échantillons de virus centenaires.

La découverte pourrait aider à expliquer pourquoi les vagues ultérieures de la grippe de 1918 pandémie étaient pires que les premiers.

Et bien que les résultats ne soient pas directement applicables à la pandémie COVID-19, ils montrent qu’il faut s’attendre à des variantes de virus – et que l’humanité peut finalement les surmonter, a déclaré un expert à 45Secondes.fr.

En rapport: 12 virus les plus meurtriers sur Terre

« Ceux [viral infections] dans la deuxième vague semblent mieux adaptés aux humains », a déclaré Sébastien Calvignac-Spencer, auteur principal de l’étude, biologiste évolutionniste à l’Institut Robert Koch de Berlin, l’agence fédérale allemande de contrôle et de prévention des maladies. les nouvelles variantes se sont comportées différemment ou non de l’original. «

Pour répondre à cette question, Calvignac-Spencer et ses collègues ont trouvé six poumons humains datant des années pandémiques de 1918 et 1919 et qui avaient été conservés dans du formol dans des archives de pathologie en Allemagne et en Autriche.

Les chercheurs ont déterminé que trois de ces poumons – deux de jeunes soldats décédés à Berlin et un d’une jeune femme décédée à Munich – contenaient le virus de la grippe de 1918.

Pandémie de grippe

Le virus responsable du 1918 pandémie de grippe circule encore aujourd’hui. Mais c’était beaucoup plus mortel à l’époque, principalement parce que les humains d’aujourd’hui descendent de personnes qui ont survécu à l’infection il y a plus de cent ans et qu’ils ont donc hérité d’une forme d’immunité génétique, a déclaré Calvignac-Spencer.

Les estimations suggèrent que cette souche de grippe a infecté jusqu’à 1 milliard de personnes dans le monde, alors que la population mondiale n’était que de 2 milliards; entre 50 millions et 100 millions de personnes pourraient être mortes en trois vagues successives, a déclaré Calvignac-Spencer.

La première vague de la pandémie, au début de 1918, a été moins meurtrière que celles qui ont suivi, et les poumons préservés des deux soldats allemands décédés à Berlin datent de cette époque, a-t-il déclaré.

Les chercheurs ont extrait viral ARN à partir de ces échantillons pour reconstruire environ 60% et 90%, respectivement, des génomes du virus de la grippe qui a tué les soldats.

Les soldats sont morts le même jour et les génomes du virus qui les ont tués ne montraient pratiquement aucune différence génétique entre eux, a-t-il déclaré.

Mais la forme du virus de la grippe trouvée dans leurs poumons présentait plusieurs différences génétiques par rapport à la forme du virus qui a infecté la jeune femme décédée à Munich, probablement dans une vague ultérieure de la pandémie. Et ils divergeaient encore plus de deux génomes du virus d’Alaska et de New York qui dataient de la deuxième vague de la pandémie à la fin de 1918, selon une nouvelle étude publiée dans la base de données de pré-impression. bioRxiv et qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs.

Variantes mortelles

Les chercheurs ont comparé les génomes des États-Unis et d’Allemagne et ont mené des études en laboratoire avec des répliques synthétisées de parties du virus pour savoir à quel point différentes souches auraient pu s’infecter et se répliquer à l’intérieur des cellules.

En rapport: 28 maladies infectieuses mortelles

Leurs découvertes suggèrent que le virus a muté pour devenir plus efficace entre la première et la dernière vague, en évoluant pour mieux surmonter les défenses cellulaires contre l’infection, a déclaré Calvignac-Spencer.

Les mutations génétiques qui sont apparues entre la première et la deuxième vague ont peut-être rendu le virus mieux adapté à la propagation parmi les humains, plutôt qu’entre les oiseaux, ses hôtes naturels. Une autre mutation peut avoir changé la façon dont le virus interagit avec une protéine humaine connue sous le nom de MxA, qui aide à orchestrer la réponse immunitaire du corps à de nouveaux agents pathogènes.

Bien que les scientifiques ne sachent pas avec certitude comment les variations génétiques ont changé le comportement du virus, « il est prédit que ces changements ont aidé le virus à échapper à l’un des mécanismes qui [human] les cellules utilisent pour arrêter la grippe virus , » il a dit.

Le même processus d’évolution virale peut être observé dans la pandémie actuelle de COVID-19, a-t-il déclaré. « Il est intéressant de faire des parallèles – par exemple, le fait qu’il y ait eu plusieurs vagues successives est un schéma qui est intrigant. »

Mais les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur la pandémie COVID-19 qu’ils ne le pourraient jamais sur la pandémie de grippe de 1918, car la science a maintenant tellement progressé, a-t-il déclaré. « Plus nous pouvons en apprendre sur la pandémie actuelle, plus cela peut nous aider à comprendre la pandémie passée, plutôt que l’inverse. »

Une avancée significative est que les chercheurs ont été en mesure de séquencer avec précision les génomes de virus dans des tissus humains conservés dans du formol pendant plus de 100 ans – ce qui, jusqu’à présent, était considéré comme très difficile.

Grâce aux nouvelles techniques, «au final, c’était beaucoup plus facile que prévu», a-t-il déclaré; les mêmes techniques signifient qu’il pourrait maintenant être possible de séquencer les génomes de virus à partir de corps humains infectés par des virus enfouis dans le pergélisol pendant jusqu’à 1000 ans, car le froid pourrait aider à préserver l’ADN plus longtemps.

Son équipe souhaite également séquencer les génomes de virus qui pourraient être conservés dans les corps des anciennes momies égyptiennes, dont les plus anciennes ont environ 5000 ans. «Ils étaient prêts à arrêter les processus biologiques, et c’est exactement ce que nous voulons», a-t-il déclaré. « Nous allons donc essayer aussi. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.