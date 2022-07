La grave plainte de l’actrice mexicaine Sandra Echeverría contre un acteur Marvel

in

célébrités

Sandra Echeverría s’est souvenue d’un épisode malheureux avec deux acteurs du tournage du film Savages qu’elle n’oubliera jamais. Toutes les informations!

© GettySandra Echeverria

Sandra Echeverria Elle est reconnue pour sa participation à L’usurpatrice Aussi bien que dedans je cherche un copain pour ma femme et plus loin dans le temps le film hollywoodien sauvages où elle a partagé un casting avec une autre Mexicaine reconnue par le public du monde entier : Salma Hayek. Dans ce projet Pierre Oliviersorti en 2012, l’interprète avait pour partenaires Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively et Benicio del Toro, entre autres.

Tout semblait être un rêve devenu réalité pour Sandra Echeverria qui commençait à conquérir Hollywood dans un film d’un réalisateur emblématique avec un casting plein de personnalités de premier plan. Dans l’intrigue du film, elle personnifie Magdalena, la fille du trafiquant de drogue Elena (Salma Hayek), qui est kidnappée par les protagonistes Ben et Chon en réponse à la privation de liberté subie par leur petite amie : Ophelia.

Sandra Echeverria a profité de ses réseaux sociaux pour se remémorer un malheureux épisode de harcèlement dont il a été victime lors de l’enregistrement d’une scène de sauvages avec les acteurs Aaron Taylor-Johnson et Taylor Kitsch. Avant de commencer l’histoire, il a souligné que ce n’était pas « abuser de » mais plutôt un acte d’intimidation que ces personnalités hollywoodiennes ont commis avec elle.

une situation malheureuse

« Aujourd’hui, je me suis souvenu d’une histoire d’intimidation dans un projet que j’ai tourné il y a 10 ans. Deux acteurs très connus. Cela m’a redonné beaucoup de courage. Un jour je te le dirai. Si c’était arrivé aujourd’hui, je les aurais certainement inculpés. Je précise : intimidation, pas harcèlement »A déclaré l’actrice sur Twitter qui a poursuivi son histoire, affirmant que dans une scène à l’intérieur d’une camionnette où elle était attachée par les mains et les pieds, les acteurs ont accéléré à fond, la faisant se frapper à plusieurs reprises.

Un détail de cette situation malheureuse est que le père de Sandra Echeverria elle a été témoin de tout l’événement et a dû s’abstenir de réagir aux acteurs car sinon elle pourrait mettre en péril la carrière de sa fille dans l’industrie cinématographique hollywoodienne, un endroit qu’elle a eu du mal à atteindre à travers son travail et que cette situation ne méritait pas de nuire.

Aaron Taylor Johnson Il est reconnu pour son rôle dans le film merveille, Avengers: l’ère d’Ultron, où il a joué Píetro Maximoff, le frère de Wanda (Elizabeth Olsen) décédé lors des événements de cette entrée MCU. Pour sa part, taylor kitsch Il a également participé à un film de la marque, dans X-Men Origins: Wolverineet l’oubliable navire de guerre. Tous deux sont des jeunes avec de grandes perspectives au sein de l’industrie.

Sandra Echeverria Il les a définis comme deux adolescents fiers et célèbres tout en soulignant qu’il les détestait pour une situation aussi déplacée. Il a également dit que lors de la première du film Aaron Taylor Johnson l’a approchée pour s’excuser de ce qui s’est passé mais que l’autre protagoniste de l’événement, Taylor, n’a jamais montré de repentir. La Mexicaine se demande si c’est ce qu’elle te donne « la puissance d’Hollywood ».

