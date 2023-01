La grave plainte contre Paul Anderson qui met en péril le film Peaky Blinders

Bbc

Peaky Blinders culminera son histoire avec un film, mais maintenant il fait face à un gros scandale : Paul Anderson a été dénoncé. Connaître tous les détails.

©IMDBPaul Anderson

Par excellence Peaky Blinders C’est l’une des séries de gangsters les plus emblématiques et les plus importantes de ces derniers temps. Il en va de même pour ses acteurs, qui ont acquis une renommée mondiale après leur participation à cette production. Tel est le cas de Paul Anderson, l’interprète d’Arthur Shelby et qui joue maintenant dans une grande controverse.

Comme l’ont confirmé les créateurs de Peaky Blinders La série n’aura pas de nouvelle saison, mais elle clôturera son histoire avec un film. Dans ce film, tous les protagonistes ont déjà confirmé leur présence, y compris Cillian Murphymais maintenant La participation de Paul Anderson est menacée. C’est parce que l’artiste fait face à une grave plainte.

Pourquoi Paul Anderson a-t-il été poursuivi ?

dans les dernières heures le soleil a dévoilé que Paul Anderson, l’un des membres les plus aimés du casting de Peaky Blinders a été dénoncé par un coéquipier. On ignore encore qui l’a dénoncé ni pourquoi. Pour le moment, la seule chose qui a été révélée est que a été accusé de « comportement inapproprié » sur le plateau, mais sans donner plus de détails.

À tel point que, face à de telles répercussions, Anderson a catégoriquement nié les accusations. « Paul a dû faire face à un problème de décalage depuis que cette affirmation a été faite, ce qu’il nie fermement. »une source interne de la BBC révélée à le soleil. Pour cette raison même, la production a dû ouvrir une enquête interne à cet égard.

Et, s’il est reconnu coupable des accusations portées contre lui, Paul Anderson serait exclu du film Peaky Blinders. « Le film et le tournage en sont encore à leurs débuts, il est donc possible de réécrire le scénario et l’histoire pour rendre compte de son absence, si on en arrive là », a indiqué le même porte-parole anonyme au portail déjà mentionné. Quelque chose qui, sans aucun doute, n’excitera pas beaucoup ses fans.

