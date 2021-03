La grande tache rouge de Jupiter est un cannibale impitoyable qui dévore les plus petites tempêtes

Quel est le secret d’une longue vie? Pour la grande tache rouge, une énorme tempête qui a agité à la surface de Jupiter pendant au moins 150 ans, la réponse pourrait être le cannibalisme.

La grande tache rouge (GRS) est environ deux fois plus large que la terre . Mais au fil du temps, elle s’est progressivement rétrécie et la tempête est actuellement deux fois plus petite qu’elle était à la fin du 19e siècle. Ainsi, lorsqu’une série de tempêtes atmosphériques plus petites est entrée en collision avec le GRS ces dernières années et a provoqué l’éclatement de morceaux de la plus grosse tempête, les scientifiques ont craint que le GRS emblématique et de longue durée de vie ne soit déchiré en morceaux.

Au lieu de cela, le GRS a absorbé ses plus petits frères et sœurs cycloniques et n’était pas pire pour l’usure. Et tout comme les boissons énergisantes consommées par les athlètes humains, les petites tempêtes peuvent fournir un coup de pouce indispensable au GRS, garantissant qu’il continue de tourner pour les années à venir.

En rapport: La grande tache rouge de Jupiter: une tempête de monstres en images

L’observation régulière de la grande tache rouge a commencé en 1850, mais les astronomes modernes se disputent pour savoir qui a enregistré la première observation enregistrée de la puissante tempête. Certains prétendent que l’honneur appartient à l’astronome italien Giovanni Cassini, qui a décrit la tempête en 1665, tandis que d’autres insistent sur le fait que le scientifique anglais Robert Hooke l’a fait un an plus tôt, selon l’American Physical Society (APS).

La tempête se trouve près de l’équateur de Jupiter dans l’hémisphère sud et tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Tout comme le ouragans cette forme sur Terre, l’œil de la tempête est relativement calme. Mais les vents plus éloignés du centre peuvent atteindre des vitesses allant jusqu’à 680 km / h, La NASA dit .

Personne ne sait ce qui donne au GRS sa couleur rouge distinctive, ou ce qui a engendré l’énorme tempête il y a des siècles. Cependant, il a peut-être vécu si longtemps parce que Jupiter n’a pas de surface solide sous 70 kilomètres de couches nuageuses. Les formations terrestres sur Terre ralentissent et dissipent de puissants ouragans, il est donc possible que le GRS continue de faire rage car il n’y a pas de masse continentale en dessous pour l’arrêter, Le site soeur de 45Secondes.fr 45secondes.fr a rapporté .

Mais tout ce qui a alimenté la naissance et la croissance de la tempête est peut-être en train de disparaître lentement. En 1879, le GRS mesurait environ 24 850 miles (40 000 kilomètres) de large; depuis lors, il a diminué à environ 9 320 miles (15 000 km).

Pour en savoir plus sur le GRS et d’autres mystères de Jupiter, la NASA a lancé la mission Juno en 2011. Avec son arrivée à Jupiter le 4 juillet 2016, Juno est devenu un œil en orbite dans le ciel pour observer la couverture nuageuse dense de la géante gazeuse et capturer de près -en haut images du GRS et d’autres phénomènes, tels que un cluster vortex hypnotisant au pôle nord de Jupiter.

Un flocon de rouge se détache de la grande tache rouge de Jupiter lors d’une rencontre avec un anticyclone plus petit, comme le montre la JunoCam haute résolution du vaisseau spatial Juno le 12 février 2019. (Crédit d’image: AGU / Journal of Geophysical Research: Planets)

Une menace de l’Est

Entre 2018 et 2020, alors que le GRS était plus petit qu’il ne l’était en 150 ans d’observations, il a été bombardé de l’est par des dizaines d’anticyclones – des tempêtes qui ont des centres de haute pression et tournent dans le sens antihoraire – qui ont déchiré de grandes bandes rouges du spot. corps principal. De petits vortex avaient déjà percuté le GRS, mais jamais autant en si peu de temps, ont écrit les scientifiques dans une nouvelle étude.

«Sa structure et même sa survie semblaient menacées», ont rapporté les chercheurs le 17 mars dans le Journal of Geophysical Research: Planètes .

Pour leur étude, ils ont étudié l’impact de ces petites tempêtes sur le GRS. Ils ont mesuré et cartographié les caractéristiques des nuages ​​dans les images du GRS, capturées par la JunoCam du vaisseau spatial Juno; par le télescope spatial Hubble; par l’Observatoire Calar Alto à Almería, Espagne; et par des astronomes amateurs utilisant des télescopes au sol, selon l’étude.

Bien que le GRS éclipse ces anticyclones, non, ils étaient encore assez grands, mesurant environ 10 fois la taille des ouragans sur Terre. En se rapprochant du GRS, ils ont décollé des bandes de la partie centrale de la tempête, créant des «banderoles» rouges qui s’étalaient depuis le spot géant. Les collisions ont également déformé la forme générale de la grosse tempête, l’auteur principal de l’étude Agustín Sánchez-Lavega, professeur de physique appliquée à l’Université du Pays Basque à Bilbao, en Espagne, dit dans un communiqué .

Une série d’anticyclones plus petits (mais toujours énormes) s’est approché de la tempête rouge emblématique de Jupiter en 2019. L’image du haut montre des anticyclones plus petits numérotés 1, 2 et 3, se déplaçant vers la grande tache rouge. Les trois autres images montrent des agrandissements des anticyclones. (Crédit d’image: AGU / Journal of Geophysical Research: Planets)

« Tout cela a considérablement perturbé la zone ovale rouge du GRS, et a même été soupçonné de mettre sa longue vie en danger », ont rapporté les auteurs de l’étude.

Cependant, les dégâts étaient superficiels. Le GRS s’étend jusqu’à une profondeur d’environ 200 km. Les changements dans les structures et la réflectivité dans le GRS et les flocons de rouge, et les simulations des collisions ont révélé que les banderoles déchirées n’avaient que quelques kilomètres de profondeur, « n’affectant pas toute la profondeur du GRS », selon l’étude. « En octobre 2019, l’ovale rouge visible avait presque retrouvé sa taille précédente. »

De plus, la vitesse de rotation interne de la tache rouge géante a augmenté après son « ingestion » des plus petites tempêtes, suggérant qu’elle absorbait leur énergie, ont écrit les chercheurs.

La collision avec les anticyclones n’a pas épuisé la force du GRS ni l’a rapproché de la destruction. Au contraire, il a démontré qu’un régime cannibale « peut augmenter la vitesse de rotation du GRS, et peut-être sur une période plus longue, le maintenir dans un état stable », a déclaré Sánchez-Lavega.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.