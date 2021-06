La grande surprise de Windows 11 n’est pas son design, c’est l’arrivée des applications Android dans votre boutique

Windows 11 veut arriver par la grande porte, prendre le relais de Windows 10 et être l’alternative de référence par Microsoft au niveau du système d’exploitation. En plus d’apporter un grand changement au niveau du design, l’une des grandes surprises de l’événement a été l’annonce de l’arrivée des applications Android sur Windows.

Applications du système d’exploitation Google sera intégré à la fois au Microsoft Store et à Windows 11 lui-même, s’exécutant dans une interface verticale sur mesure ou en plein écran.

Applications Android, intégrées à Windows 11

Microsoft a annoncé l’intégration d’applications Android dans l’App Store de Microsoft, ainsi que dans le système d’exploitation lui-même. Nous pouvons rechercher ces applications telles que TikTok, des jeux développés pour Android et d’autres dans le Microsoft Store lui-même.

Le téléchargement d’applications Android dans Windows 11 provient de l’Amazon Store. Le Microsoft Store lui-même nous fournira des liens vers l’Amazon Store pour les télécharger

Ce téléchargement d’applications Android est réalisé par la mise en place de l’Amazon Store dans le Microsoft Store. En d’autres termes, pour rechercher une application Android, nous ouvrons l’Amazon Store et, à partir de là, nous pouvons accéder à un lien dans l’Amazon Store qui nous amène aux applications Android (donc, a priori, il peut y avoir des limitations à l’intégration de la App store d’Amazon, et non de Google). Microsoft n’a pas encore donné de détails sur l’exécution des applications, on ne sait donc pas s’il le fait ou non par émulation.

« À partir de plus tard cette année, les gens pourront découvrir des applications Android dans le Microsoft Store et les télécharger via l’Amazon Appstore – imaginez enregistrer et publier une vidéo TikTok directement depuis votre PC. »

Ce qu’ils ont détaillé est l’intégration au niveau du système de ces applications Android. Ils seront exécutés, comme tout autre programme, sous Windows, pouvant fonctionner simultanément avec d’autres programmes du système d’exploitation. De plus, ces applications peut être épinglé à la barre des tâches car, à des fins pratiques, ce sont toujours des programmes système.

TikTok pour Android s’exécutant avec la galerie Windows 11.

Sur papier, il n’y aura aucune limitation avec ces applications, puisqu’ils fonctionneront avec une interface mobile au sein de Windows 11. Cela signifie qu’a priori, il n’y aura aucun problème pour publier une vidéo sur un réseau social (tant qu’on a le matériel nécessaire) et que, au niveau de fonctions, ils devraient être les mêmes que ceux que nous trouvons dans Android.

