La grande surprise de Samsung pour son nouveau Galaxy S pourrait être la suppression des boutons physiques

Un tweet récent du leaker bien connu @OreXda révèle que le premier Samsung Galaxy S sans boutons physiques pourrait arriver en 2025.

Samsung est l’un des les plus grands fabricants de smartphones au monde et dans son catalogue les Galaxy S sont toujours les terminaux les plus populaires de sa gamme premiummalgré le récent succès de ses appareils pliables.

Mais le géant coréen n’a pas inclus de changements majeurs au niveau du design dans cette famille de mobiles depuis plusieurs années, chose qui pourrait changer très prochainement, puisqu’une fuite vient de révéler que Samsung pourrait supprimer les boutons physiques de son nouveau Galaxy S.

Samsung pourrait supprimer les boutons physiques de son futur Galaxy S

Un tweet récemment publié par le leaker bien connu @OreXda révèle que Samsung envisage supprimer les boutons physiques marche/arrêt et volume haut/bas sur les futurs Galaxy S.

Ce rapport révèle également que le premier terminal de la série Galaxy S sans boutons physiques arriverait en 2025ce qui signifie que le Galaxy S25 Ce serait le premier terminal de la marque coréenne avec ce changement de design.

Selon cette fuite, la firme coréenne enquête sur la façon dont intégrer ces fonctions via un logicielà l’aide de boutons tactiles qui seront disponibles dans une future version de One UI.

Il reste à voir comment Samsung ajoute ces fonctions dans sa couche logicielle et comment il résout le problème d’avoir une option pour arrêter ou redémarrer de force le terminal si nécessaire.

Samsung Galaxy S23: a révélé plus de détails sur la nouvelle génération de produits phares de Samsung

Ce n’est pas la première fois qu’une marque mobile essaie d’éliminer les boutons physiques, puisque HTC a essayé quelque chose de similaire sur le HTC U12+ en les transformant en écrans tactilesmais les résultats n’étaient pas du tout satisfaisants.

