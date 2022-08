La grande séduction, film Netflix avec Yalitza Aparicio : intrigue et distribution

Plate-forme Netflix semble continuer à parier sur les productions mexicaines, annonçant récemment que la production de »la grande séduction », un nouveau film réalisé par Celso García et qui aura pour protagoniste Yalitza Appariciol’actrice de 28 ans qui a acquis une reconnaissance mondiale pour sa participation à »Roma », un film réalisé par Alphonse Cuaron.

Ce projet a valu à Aparicio une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure actrice, en plus d’obtenir un grand nombre de récompenses à travers le monde, étant une figure reconnue dans le monde du cinéma et du divertissement. À travers ses réseaux sociaux, Netflix a partagé la première bande-annonce du film, les principales stars de la production lisant le scénario.

Vous pourriez également être intéressé par : Day Shift, un film avec Karla Souza : distribution complète et intrigue

De quoi parle La Grande Séduction ?

Le film suit un homme qui lance une enquête pour retrouver le meurtrier qui a coûté la vie à sa femme. Au cours de sa recherche, il arrive dans une cabane dans les bois où il a passé une grande partie de son enfance, où petit à petit il se rend compte que des événements étranges se déroulent autour de lui, ce qui le conduira à faire face à une réalité terrifiante.

Le casting de La Grande Séduction

En plus de Yalitza Aparicio dans le rôle principal, « La gran seduccion » aura la participation de Guillaume Villegas, acteur qui a participé à de grandes productions telles que »El mesero » et »Narcos: México ». Plus de détails sur l’équipe de la bande sont encore inconnus, mais on sait que Pierre Louis fera également partie du casting.

D’autre part, on sait qu’il s’agira d’une production de Nicolas Célis, qui a également collaboré avec Netflix sur des films acclamés par la critique tels que « Roma » et « Night of Fire ». Il n’y a pas encore de date de sortie pour « The Great Seduction », mais on sait qu’il arrivera en 2023.

Vous pourriez également être intéressé par : Action en direct de La Petite Sirène : distribution et autres faits intéressants







Dans une vidéo de moins d’une minute sur la production du film, on voit de brèves scènes des acteurs impliqués participant à une lecture de scénario devant son réalisateur, qui a passé plus de deux ans à travailler sur le scénario avec Affaire Luciana Herrera.

Memo Villegas a partagé que ce sera son meilleur film jusqu’à présent. Alors que pour Yalitza Aparicio, cela représentera une opportunité de continuer à mettre en valeur sa carrière, maintenant avec une production avec laquelle Netflix cherche à promouvoir le cinéma mexicain.