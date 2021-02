La grande révision d’ANTHEM a été annulée

Suite à une réunion interne au début du mois, la refonte majeure prévue pour l’ANTHEM de BioWare a été officiellement annulée. Un nouvel article de blog indique que si le service en direct restera actif, le développement de tout nouveau contenu ou mise à jour a cessé. « Je sais que ce sera décevant pour la communauté des joueurs d’Anthem qui ont été ravis de voir les améliorations sur lesquelles nous travaillons. C’est également décevant pour l’équipe qui faisait un travail brillant », a déclaré Christian Dailey. Bloomberg rapporte que la petite équipe qui travaillait sur le projet a été déplacée vers le prochain RPG du studio, Dragon Age 4.

Dailey poursuit en expliquant que la pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur les efforts de production de l’équipe, ce qui signifie qu’elle ne pouvait pas terminer tout ce qu’elle avait prévu de faire. Tenter de donner suite à ses plans aurait mis trop de «stress excessif sur nos équipes». Il remercie ensuite les fans qui sont restés fidèles à ANTHEM pour leur passion, leur gentillesse et leurs encouragements. « Le développement de jeux est difficile. Des décisions comme celles-ci ne sont pas faciles. Pour aller de l’avant, nous devons concentrer nos efforts en tant que studio et renforcer les prochains titres Dragon Age et Mass Effect tout en continuant à fournir des mises à jour de qualité pour Star Wars: The Old Republic . «

Comment réagissez-vous aux nouvelles? Espériez-vous que le tireur de butin pourrait être relancé avec une grande refonte ou la tentative de BioWare était-elle vouée à l’échec dès le début? Faites votre verdict dans les commentaires ci-dessous.