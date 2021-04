La grande fièvre du bois: ses prix sont montés en flèche et il n’y en a pas pour tout le monde

La pandémie a entièrement affecté la majeure partie de presque toutes les matières premières en raison du blocus économique. Principalement, avec une baisse de la demande et, par conséquent, une baisse des prix. Le pire a été pris par le jus d’orange, l’or, la farine de blé et l’argent. Les deux métaux précieux 6,5% et 2,6% ont été laissés respectivement. Désormais, la relance économique hâtive soutenue par la campagne de vaccination entraîne une hausse exponentielle des prix des matières premières.

Et parmi eux, il y en a un qui a décollé comme jamais auparavant: le bois. Un matériau incroyablement important pour la construction et la logistique du pays.

Le prix. Le marché à terme du bois a clôturé il y a quelques jours à 1077,49 euros les 304,8 mètres de table. Ce chiffre représente un maximum historique sans référence préalable dans les graphiques, comme l’explique cet article d’El Economista. Par rapport au même mois de l’année dernière – 216,21 euros -, il a augmenté de près de 400%. Et cette pénurie implicite est déjà évidente tout au long de la chaîne d’approvisionnement en bois. Les scieries ont eu du mal à augmenter leur capacité de production assez rapidement pour répondre à une demande accrue avec la relance de l’économie.

Parallèlement, les retards de transport et la pénurie de main-d’œuvre dans les scieries elles-mêmes ont augmenté les coûts, qui sont désormais répercutés sur les consommateurs. Pour vous donner une idée: les contrats à terme sur le bois ont grimpé de plus de 60% jusqu’à présent cette année et les analystes estiment que la tendance se poursuivra jusqu’à la fin de 2021.

Pourquoi est-ce si cher? Les raisons de cette pénurie sont principalement le marché croissant du logement et le marché de la construction dans de nombreuses régions du monde, en particulier aux États-Unis, qui sont soutenus par les exportations scandinaves. A l’image de la Chine, qui a de nouveau augmenté ses achats dans les pays nordiques. Qu’il suffise de dire que les niveaux de stock des scieries scandinaves sont les plus bas depuis 20 ans. Et il y a eu plusieurs facteurs qui ont créé la tempête parfaite.

Cela venait de loin. En 2019, la faiblesse de la demande, les niveaux de stocks excessifs et les conditions météorologiques extrêmes ont poussé les fournisseurs de bois à fermer des usines et à réduire leur production. Le résultat a été une baisse des prix du bois et la fermeture de certaines scieries par des entreprises comme Canfor et West Fraser Timber, le plus grand fournisseur de bois au monde.

Et la pandémie est arrivée. A tout cela s’ajoutait alors une activité paralysée par les flambées de Covid qui se propageaient dans presque tous les coins du monde. Et bien sûr, les faibles taux d’intérêt et la nécessité de rester à la maison ont rendu les Américains plus enclins à la demande de nouvelles maisons, augmentant ainsi la demande de bois, un matériau clé dans la construction du pays. De plus, il y avait un boom de rénovations et d’extensions domiciliaires. Cette situation a pris les producteurs au dépourvu et a commencé à faire monter les prix.

Manque de palettes. L’augmentation du prix du bois a une conséquence désastreuse directe pour l’industrie de la logistique. Parce que? Les palettes. La pénurie de bois pour les palettes a entraîné des retards d’approvisionnement et, dans le même temps, fait directement monter les prix des palettes EPAL. La Fédération européenne des fabricants de palettes et d’emballages en bois (FEFPEB) souligne que les quelques approvisionnements en bois sur certains marchés internationaux devraient conduire à augmenter la demande et les prix. Et ils jouent un rôle essentiel dans les chaînes d’approvisionnement essentielles des aliments, des boissons et des produits pharmaceutiques, où la demande reste stable pendant la pandémie.

Pas de scieries. Mais ce n’est pas tout, le nombre de personnes qui travaillent dans les scieries et la conservation du bois aux États-Unis a diminué d’environ 30% par rapport à il y a 20 ans, et le nombre d’exploitants a diminué de près de 40%, selon les données du Bureau of Statistiques du travail. Bien que l’automatisation ait réduit le nombre de travailleurs nécessaires et augmenté l’efficacité, les analystes considèrent que les niveaux d’emploi actuels sont inférieurs à la demande.

Déforestation et changement climatique. Et le travail n’est pas le seul problème d’approvisionnement à long terme. Le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes menacent l’exploitation forestière. Une infestation de petits dendroctones du pin ponderosa s’aggrave à mesure que les hivers plus chauds permettent aux insectes de se développer dans plus d’endroits à travers le monde. Les incendies de forêt massifs sont une préoccupation croissante pour les forêts de la côte ouest des États-Unis et du Canada. Pendant ce temps, l’industrie forestière et les défenseurs de l’environnement se disputent les terres qui devraient continuer à être protégées.

Cependant, les importations de bois américain devront augmenter d’environ 15% en 2021 pour répondre à une demande accrue et une grande partie devrait provenir d’Europe, où il y a également une pénurie.

Image: Unsplash