La grande fête de Gatsby «  sous le pont  » mène à ce moment sans précédent et le plus explosif de cette saison

Ce qui a commencé comme un dîner à thème amusant avec le capitaine s’est terminé par le fait que le capitaine Lee Rosbach faisait rebondir les invités d’un Sous le pont yacht en raison d’un comportement dangereux.

Alors que Rosbach a mis fin à une autre charte plus tôt, il ne l’a pas fait alors qu’il était furieux du comportement d’un invité. Le groupe de photographes lors de l’épisode 1, saison 1 a vu sa charte interrompue lorsqu’un ragoût a trouvé de la drogue dans sa cabine. Rosbach a fait demi-tour et a calmement dit aux invités qu’il avait une politique de non-tolérance en matière de drogue. Ils sont partis sans incident.

Mais cette fois, les téléspectateurs seront témoins de la colère de Rosbach lorsqu’un invité de charte ivre décide d’aller nager pendant le dîner. Non seulement elle refuse de sortir de l’eau, mais elle se moque également de Rosbach. Les aperçus montrent ce qui mène à la soirée, qui aurait dû être une soirée amusante et ludique sur le bateau.

Le chef Rachel a créé une soirée inventive sur le thème de « Great Gatsby » pour les invités

La chef Rachel Hargrove conçoit un dîner spécial pour les invités qui comprend des gaufres à la patate douce. «J’adore les soirées à thème», explique-t-elle dans un extrait du clip confessionnel. «Mais qu’est-ce que Great Gatsby? Est-ce que c’est Leonardo DiCaprio qui danse? Elle a ri. «Je ne sais pas, de toute façon…»

«Pour moi, le dîner rugissant des années 20, ce sont des manigances», fait-elle remarquer. « Quelque chose de différent. Le plus gros le meilleur. Et plus je l’adore. Je veux dire, je m’inscrirais pour ça.

On voit les invités et Rosbach se préparer pour le dîner avec de nombreux invités portant des tenues inspirées des années 1920. L’invité qui est vue plus tard dans l’eau se laisse déjà aller et sirote du champagne dans sa cabine. Sur le pont, le maître d’équipage Eddie Lucas admire les bottes de Rosbach. «Ces bottes homme, elles le font juste», dit-il.

Les choses tournent mal à un moment donné cette nuit

Les aperçus montrent une fête animée sur le chemin. Mais un autre clip montre comment la fête se termine avec la résiliation de la charte par Rosbach. À un moment donné, l’un des invités «Dolores» finit par se tenir debout sur la plateforme de bain. On voit Rosbach debout sur le pont en train de dire «Non» parce qu’il sait ce qu’elle envisage de faire.

Rosbach jure après que l’invité plonge dans l’eau. Il est maintenant furieux. «Dolores plonger dans l’eau est la meilleure chose à faire pour le capitaine», déclare Rosbach dans un confessionnal. «Elle est ivre, il fait noir, je n’ai pas besoin que quelqu’un mette en danger sa propre vie sur ma montre», pendant qu’il parle, des caméras capturent l’invité nageant dans l’océan sombre. «Ce n’est pas f ** king qui va arriver.»

Les autres invités restent à table, inquiets que Rosbach ne les «aime» plus. Pendant ce temps, il descend sur la plateforme de bain pour demander à l’invité de sortir immédiatement de l’eau. Sa réponse? «Puis-je avoir du bacon?» Elle lui rappelle alors qu’elle est la cliente et qu’elle a payé ces vacances. «Je m’en fous de ce que tu as payé», lui aboie-t-il.

Rosbach revient ensuite aux autres invités toujours assis à table. «Je déteste vous dire cela, mais votre charte est terminée», dit-il. «Elle est dans l’eau. Elle est ivre. Et elle ne sortira pas. Nous allons retourner au quai parce que je ne supporte pas ça.

Sous le pont est le lundi à 9 / 8c sur Bravo.