La «  grande conjonction  » de Jupiter et de Saturne formera une «  étoile de Noël  » au solstice d’hiver

Au dernier solstice de 2020 (21 décembre), Jupiter et Saturne apparaîtront les plus proches l’un de l’autre dans le ciel nocturne dans 4 siècles.

Certaines parties de l’hémisphère nord de la Terre ressentent un temps froid depuis des semaines maintenant, mais le début officiel de l’hiver a lieu au solstice. C’est le moment où la journée est la plus courte dans un hémisphère et où la journée est la plus longue dans l’autre hémisphère. Le 21 décembre est le solstice d’été pour la moitié sud de la planète Terre.

Cette année, le solstice arrive à converger avec une «grande conjonction» que certains ont baptisée comme une «étoile de Noël» précoce en raison de son apparition d’entendre la fête.

Le 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne n’apparaîtront qu’à un dixième de degré l’un de l’autre, soit à peu près l’épaisseur d’un sou tenu à bout de bras, selon la NASA (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Une conjonction se produit lorsque les planètes apparaissent incroyablement proches les unes des autres dans le ciel parce qu’elles s’alignent avec la Terre sur leurs orbites respectives. Au cours des trois premières semaines de décembre, Saturne et Jupiter peuvent être vus près de l’horizon sud-ouest dans l’heure qui suit le coucher du soleil, se rapprochant lentement chaque nuit qui passe, selon une déclaration d’observation du ciel de la NASA sur les faits saillants nocturnes de ce mois.

Lorsque ces deux planètes convergeront le 21 décembre, elles seront les plus proches l’une de l’autre dans le ciel nocturne depuis 1623, selon Joe Rao, instructeur au Hayden Planetarium à New York. Mais cette conjonction n’était pas visible pour les observateurs du ciel sur une grande partie de la Terre en raison de son emplacement dans le ciel nocturne. La dernière fois que l’événement a été visible de la majeure partie de la Terre, c’était en 1226, selon l’astronome de Virginia Tech Nahum Arav.

« Cet événement rare est spécial en raison de la luminosité des planètes et de la proximité les unes des autres dans le ciel », a déclaré Arav dans un communiqué.

Cette carte du ciel montre Jupiter et Saturne une semaine avant la «grande conjonction». (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

La rencontre de Jupiter et de Saturne dans le ciel nocturne est qualifiée de « grande conjonction » car elle se produit moins souvent que les conjonctions d’autres planètes. Jupiter et Saturne partagent presque les mêmes coordonnées célestes environ une fois tous les 20 ans.

« Cela signifie que sous un fort grossissement dans votre télescope, vous pourrez voir les deux planètes – Saturne avec son célèbre système d’anneau et Jupiter avec ses bandes nuageuses et ses satellites galiléens – simultanément dans le même champ de vision! » selon Rao.

Pendant la «grande conjonction», Jupiter et Saturne (et certaines de leurs lunes) seront suffisamment proches dans le ciel pour que les observateurs du ciel utilisant des jumelles ou un télescope puissent les voir ensemble dans le même champ de vision. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Le 21 décembre, Saturne et Jupiter seront à peu près de «l’épaisseur d’un sou tenu à bout de bras» dans le ciel, selon le communiqué de la NASA. Cet alignement est la « plus grande » grande conjonction entre Jupiter et Saturne jusqu’en 2080, ont ajouté des responsables de la NASA.

Il est possible que leur rencontre du 21 décembre produise une «étoile d’hiver» alors que leurs lumières fusionnent et apparaissent comme un point unique de lumière réfléchie à l’œil nu.

Suivez Doris Elin Urrutia sur Twitter @salazar_elin.