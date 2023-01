La grande comédie classique disponible sur Netflix

in

Netflix a une grande quantité de contenus classiques dans son catalogue, parmi lesquels vous pouvez trouver une comédie devenue une série culte.

Netflix Elle dispose d’un large catalogue lorsqu’il s’agit de séduire ses abonnés avec des programmes télévisés pour passer un bon moment en marathon. Il a récemment ajouté un classique de l’humour à sa liste comme Le bureaul’émission titrée par Steve Carell qui a marqué toute une génération. Cependant, ce n’est pas la seule série culte de ce genre que vous pouvez trouver dans le Géant du streaming.

Une émission qui a certainement eu un impact lors de sa première sortie était Développement arrêté, la comédie qui suit l’histoire des Bluth, une famille riche dont l’entreprise est en crise et de cette nouvelle réalité ses membres doivent s’adapter à d’autres règles sans la tranquillité d’esprit que l’argent leur a donnée. Au centre de la scène se trouve Michael, le membre le plus normal de ce groupe de personnes, qui sont hilarantes.

Arrested Development est une comédie inoubliable

Développement arrêté a été très bien accueillie par les spécialistes qui, en Tomates pourries ils lui attribuent un taux d’acceptation de 75% contre un solide 85% du public global qui a transformé l’émission centrée sur Bluth en un « série culte » grâce aux différents gags qui se répètent dans cette fiction satirique où coexistent de nombreuses sortes d’ambiances différentes, c’est pourquoi elle peut être appréciée par un public hétérogène.

Cette comédie met en vedette Jason Bateman, Michael Cera, Tony Hale, Jessica Walter, Portia de Rossi, Jeffrey Tambor, Will Arnett, Henry Winkler, Carl Weathers, Liza Minnelli, Charlize Theron, Justin Lee, Ben Stiller et John Beard. Le programme avait cinq saisons au cours desquelles l’histoire de cette famille particulière était racontée et les différents problèmes auxquels elle était confrontée dans chacun de ses épisodes.

Développement arrêté C’est le produit de l’imagination agitée de mitchell hurwitz qui était également responsable de programmes tels que Le spectacle d’Ellen, le spectacle de John Larroquette Oui Les filles d’or. L’émission télévisée titrée par Jason Bateman est disponible sur Netflix où vous pourrez découvrir pourquoi il a été si bien accueilli par la presse et les fans qui ont su en faire un objet culte. Épingle de sûreté!

