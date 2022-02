La Grande-Bretagne déchue de sa médaille olympique de Tokyo pour violation de dopage

L’équipe britannique du relais masculin 4×100 mètres a été dépouillée de sa médaille d’argent olympique six mois après l’avoir remportée à Tokyo en raison du test positif du sprinter CJ Ujah pour les substances interdites.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé vendredi la violation antidopage d’Ujah après qu’il ait initialement été testé positif aux substances interdites Ostarine et S-23 après la course à Tokyo en août.

Le TAS a noté qu’Ujah n’avait pas contesté la violation, mais a déclaré qu’il affirmait ne s’être « dopé ni sciemment ni intentionnellement », selon ..

La violation d’Ujah signifie que son résultat du relais a été disqualifié, ce qui annule la deuxième place de la Grande-Bretagne derrière l’Italie. Ujah, 27 ans, a été rejoint au relais par ses coéquipiers Richard Kilty, Nethaneel Mitchell-Blake et Zharnel Hughes.

Le Canada, troisième, recevra maintenant la médaille d’argent, et la Chine recevra une médaille de bronze.

Ujah, qui pourrait faire face à une interdiction de compétition pouvant aller jusqu’à quatre ans, a publié vendredi une déclaration via UK Athletics, selon ESPN.

« J’ai consommé sans le savoir un supplément contaminé et c’est la raison pour laquelle une violation des règles antidopage s’est produite aux Jeux olympiques de Tokyo », a-t-il déclaré. « Je suis désolé que cette situation ait coûté à mes coéquipiers les médailles pour lesquelles ils ont travaillé si dur et si longtemps, et qu’ils méritaient amplement. C’est quelque chose que je regretterai pour le reste de ma vie. »

L’Association olympique britannique a également publié une déclaration.

« Nous avons toujours été sans équivoque et cohérents dans notre position contre le dopage. Tous les athlètes, d’où qu’ils viennent, méritent d’aller sur la ligne de départ en sachant qu’ils participent à une compétition propre.

« C’est avec une profonde tristesse que les collègues et les opposants à Ujah n’ont pas pu être rassurés sur ce fait à Tokyo. Après avoir passé ces dernières années à décerner rétrospectivement à de nombreux athlètes britanniques des médailles qu’ils auraient dû remporter ce jour-là à Pékin 2008, Londres 2012 et Sotchi 2014, nous comprenons de première main les blessures et les pertes que le dopage peut causer.

« Au nom de tout le monde dans le sport britannique, nous nous excusons sans réserve auprès des athlètes dont le moment a été perdu à Tokyo en raison des actions d’Ujah. Nous sommes également déçus pour les trois collègues d’Ujah qui, sans faute de leur part, vont maintenant perdre leur médailles d’argent. »

La décision de priver l’équipe britannique de la médaille d’argent intervient quelques jours après que les Jeux olympiques d’hiver aient eu leurs propres problèmes avec un athlète testé positif aux substances interdites.

La patineuse artistique du Comité olympique russe Kamila Valieva, 15 ans, a été testée positive pour le médicament pour le cœur trimétazidine lors de la compétition nationale russe en décembre, mais ces résultats n’ont été divulgués que la semaine dernière après avoir aidé le ROC à remporter une médaille d’or par équipe.

Le médicament peut être utilisé pour améliorer l’endurance chez les jeunes athlètes pour un avantage en compétition. Le Tribunal arbitral du sport a jugé que Valieva pouvait toujours participer à la compétition individuelle, bouleversant de nombreux fans et autres concurrents.

Valieva, une favorite pour la médaille d’or, a fini par prendre une surprenante quatrième place jeudi après avoir chuté plusieurs fois lors de son patinage libre.

