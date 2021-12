La grand-mère virale qui a invité un étranger à Thanksgiving obtient un film Netflix

Le prochain film de Netflix Le texte de Thanksgiving peut avoir une intrigue familière. Si vous avez passé du temps sur les réseaux sociaux à un moment quelconque de la saison des fêtes de Thanksgiving au cours des six dernières années, vous êtes peut-être au courant d’une certaine histoire virale de bien-être sur une tradition annuelle qui a commencé à partir d’un texte accidentel. Il y a six ans, Wanda Dench, une grand-mère de l’Arizona, avait eu l’intention d’envoyer un SMS à son petit-fils pour l’inviter à dîner pour Thanksgiving. Il s’avère qu’elle a envoyé par inadvertance un texto au parfait inconnu Jamal Hinton, qui était alors lycéen – et il a accepté l’invitation.

Dans le texte original envoyé à Jamal, Wanda a inclus l’invitation au dîner et elle a envoyé un selfie lorsque Jamal a demandé qui avait envoyé le texte. Jamal a répondu qu’il n’était pas son petit-fils, mais a demandé s’il pouvait toujours « obtenir une assiette ». En tant que grand-mère, Wanda a accepté avec joie, invitant le jeune homme à venir quand même et notant: « C’est ce que font les grand-mères … Nourrissez tout le monde. » Au fil des années, Wanda et Jamal en ont fait une tradition annuelle, savourant ensemble des repas de Thanksgiving chaque année depuis. Si vous pensiez à un moment donné que c’était le genre d’histoire de bien-être qui ferait un film parfait, vous n’étiez pas seul, car Netflix avait la même idée.

Par variété, Netflix a remarqué l’attention que cette histoire reçoit chaque année, en particulier autour de Thanksgiving. Les deux partagent de nouvelles photos chaque année au fur et à mesure que la tradition se renforce, et elle obtient constamment une couverture médiatique et des partages généralisés sur les réseaux sociaux. Malheureusement, le mari de Wanda depuis 42 ans, Lonnie Dench, est décédé l’année dernière en raison de complications liées au COVID-19, et le hashtag #RIPLONNIE était à la mode autour de Thanksgiving car les adeptes de l’histoire le manquaient sur les photos.

Toute l’histoire sera racontée dans Le texte de Thanksgiving chez Netflix. Abdul Williams (Sel-N-Pepa, L’histoire de Bobby Brown) écrit le script du film. Un réalisateur n’a pas encore été défini et aucun membre de la distribution n’est actuellement attaché au projet. Les producteurs incluent Robert Teitel et George Tillman Jr. pour State Street Pictures avec Lawrence Mott comme producteur exécutif.

« Nous sommes ravis de partager notre histoire avec le monde. Nous espérons que cela incitera plus de gens à tendre la main et à établir des liens qu’ils n’établiraient pas normalement », ont déclaré Wanda Dench et Jamal Hinton dans une déclaration commune. « Nous sommes tellement bénis de trouver une véritable amitié réunie par Dieu à partir d’un message texte erroné. »

Auparavant, Jamal Hinton avait parlé de l’histoire dans une interview de People et des raisons pour lesquelles il avait accepté l’offre. Il a dit : « C’était tellement inattendu, mais elle était tellement gentille à ce sujet. C’était un rappel qu’il restait encore des bonnes personnes dans ce monde… C’est une femme très gentille, elle m’a dit que son mari était un vétéran et elle invitait toujours ses amis à dîner, donc elle est habituée à recevoir beaucoup de monde.





Netflix n’a pas encore révélé de date de sortie pour Le texte de Thanksgiving et on ne sait pas quand la production du projet commencera. Cette nouvelle nous vient de Variety.





