La grand-mère ne peut pas utiliser les chats: le petit-fils construit pour elle une machine qui imprime les messages

Les applis de messagerie instantannée ils maintiennent en contact des milliards de personnes dans le monde, mais finissent par discriminer ceux qui sont moins familiarisés avec les smartphones et leurs écrans tactiles, comme les personnes âgées. Le problème a été résolu à sa manière par Manuel Lucio Dallo, un neveu ingénieux qui pouvoir rester en contact avec la grand-mère a construit Yayagram, un appareil capable pour imprimer des messages en temps réel que les parents envoient à la vieille dame.

Le répondeur de l’ère de la messagerie

Le nom de l’appareil est une fusion entre Yaya, qui en dialecte castillan signifie grand-mère, et Telegram, qui est la plate-forme choisie pour les communications. En fait, l’appareil peut être considéré comme une sorte de répondeur de l’ère de la messagerie instantanée, même si en réalité il est vraiment unique: presque entièrement analogique, il est conçu pour être utilisé sans claviers tactiles pour être utilisé avec précision ou interfaces pour Maître. À l’extérieur, Yayagram n’en montre qu’un microphone, un bouton pour l’activer et un câble de connexion qui part d’une sortie qui porte l’étiquette Yaya et est inséré dans l’une des 7 prises disponibles.

Comment fonctionne Yayagram

Chaque point de vente correspond à l’un des 7 petits-enfants de la grand-mère de Manuel: comme dans un standard du début des années 1900 le câble de connexion doit être inséré dans la prise correspondant au petit-fils que la grand-mère souhaite atteindre. Une fois connecté, c’est tout appuyez et maintenez le bouton sur le corps et dites le message; lorsque le bouton est relâché, la voix commence et atteint le smartphone du destinataire désigné – ou tous les destinataires si le câble est inséré dans une prise octave avec le mot Todos. Les petits-enfants peuvent contacter leur grand-mère avec des SMS, que Yayagram imprime sur un rouleau de papier thermique enveloppé à l’intérieur de la boîte. Les messages sortent d’une fente sur le corps, que la grand-mère peut déchirer comme reçus et lire attentivement ou conserver aussi longtemps que nécessaire pour la lecture.

Instructions pour la construction de l’appareil

Yayagram témoigne de l’amour de Manuel pour sa grand-mère, et comme il a été construit à partir de zéro, il n’est malheureusement pas à vendre. Ceux qui veulent construire quelque chose de similaire peuvent cependant suivre les instructions laissées en ligne par le garçon: pour traduire l’audio en messages vocaux pour Telegram et imprimer les messages texte envoyés par les petits-enfants, il existe en fait une carte bon marché. Tarte aux framboises exécutant le système d’exploitation Linux et l’application de messagerie, auxquels le numéro de téléphone de la grand-mère était précédemment associé. Trois voyants LED sur le corps indiquent si le système est allumé et connecté au Web, et trois câbles hors de l’appareil assurent la connectivité Internet et l’électricité à la carte et à l’imprimante.

