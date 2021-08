La GoPro Hero 10 devrait filmer en 5.3K et prendre en charge la 4K avec 120 FPS

Happyshopping - A95X F3 AIR Smart TV Box Android 9.0 8K Decodage UHD 4K 75fps Lecteur multimedia Amlogic S905X3 4 Go/64 Go 2.4G/5G WiFi BT4.2 100M

Vue d'ensemble: La Smart TV Box A95X F3 AIR Android Android peut transformer votre moniteur TV et LCD traditionnel en un centre multimédia en se connectant à Internet (via WiFi ou RJ45). Cette smart TV Android Box vous apportera beaucoup de plaisir et de commodité avec sa fonctionnalité puissante: Android 9.0, processeur Amlogic S905X3 Quad-Core, GPU G31, 2 Go DDR3 + 16 Go eMMC / 4 Go DDR3 + 32 Go eMMC / 4 Go DDR3 + 64 Go eMMC en option, 8 Ko décodage vidéo, connexion Wi-Fi double bande 2.4G / 5G, connexion LAN BT4.2 et 100M. Fonctionnalités: * Fonctionne sur le système d'exploitation Android 9.0, parfaite pour la productivité, la stabilité et les performances, ainsi que pour diverses fonctionnalités et optimisations. * Optimisé par Amlogic S905X3 Processeur ARM Cortex A55 quad-core 64 bits à performances améliorées, plus puissant que le S905X2. Prise en charge 8K * 4K 24fps, 4K * 2K 75fps. * Prend en charge le décodage 8K 24fps. La résolution réelle de l'image 8K peut atteindre 7680