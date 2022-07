La glaçante histoire vraie de Coraline, le roman de Neil Gaiman

Curiosités

Le travail de Neil Gaiman a été adapté au grand écran par Henry Selick, le réalisateur qui était en charge de L’étrange monde de Jack.

©IMDBCoraline a été créée en 2009.

En 2009, le grand écran a reçu l’un des titres les plus inconfortables à voir dans les histoires animées qui arrivent au cinéma. Henri Selickle réalisateur que beaucoup oublient était en charge de L’étrange monde de Jack (ce qui est attribué à tort à Tim Burtonqui en était le producteur), a été choisi pour adapter l’une des histoires les plus sombres de l’œuvre de Neil Gaman: Coraline.

L’histoire de Coraline Il a été conçu pour toute la famille, mais il est clair que tous les enfants ne peuvent pas être disposés à voir une histoire traversée par la terreur et la possibilité de faire des cauchemars avec ce qu’ils ont vu. Même les plus grands ont des frissons dans certaines séquences de cette histoire qui a rapporté un peu plus de 124 millions de dollars dans le monde. L’avez-vous déjà vue ?

Coraline raconte l’histoire de Coraline Jones, une jeune femme qui emménage avec ses parents dans une très grande maison dans laquelle elle découvre une porte recouverte de briques dans laquelle, en entrant, elle découvre un monde très semblable au sien mais où tout est plus gai et heureux. Leurs parents ne sont pas l’ombre de ceux qui ont su être comme on le voit dans le monde réel et cela Coraline ça l’excite, malgré le fait que leur présence physique est complètement hideuse et qu’ils ont des boutons à la place des yeux. Pour éviter de vous spoiler, nous vous invitons à voir la suite sans vous dire ce qui se passe.

Il arrive que Coraline Il est inspiré d’une histoire vraie dont la fin est quelque peu différente de celle du film. Henri Selick. Cette version alternative de la mère qui apparaît dans le film est basée sur un personnage qui fait partie d’un conte populaire écrit par Lucy Clifford en 1882. Il s’agit de La nouvelle mèrequi se concentre sur deux sœurs qui croisent un jour une fille avec un petit tambour dans lequel vivent une femme et un homme qui sortent danser à chaque fois qu’ils jouent de cet instrument, mais qui ne le font que devant des enfants qui se sont mal comportés.

Compte tenu de cette prémisse, les sœurs décident de se conduire mal et c’est pourquoi leur mère les avertit de ne plus recommencer, sous peine de les abandonner et qu’à leur place une nouvelle mère apparaît, avec des yeux de verre et une queue de bois. L’ignorant, les filles se conduisent mal à nouveau et sont abandonnées par leur mère, qui disparaît à l’horizon. Ils s’enferment dans leur maison en attendant leur mère, mais une nuit une femme mystérieuse arrive et frappe à la porte et c’est alors qu’ils réalisent qu’elle est la femme contre laquelle leur mère les avait tant mis en garde. Complètement effrayés, ils s’enfuient dans la forêt où ils sont perdus à jamais. La légende raconte que de temps en temps, les filles s’approchent de la maison où elles avaient l’habitude d’être heureuses et parfois on peut voir un éclair de lumière qui frappe l’œil de verre de la nouvelle maman, ainsi que des sons sourds produits par le bois de sa queue traînait sur le sol.

+Où voir Coraline

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de voir Coraline ou si vous voulez le revoir, nous vous disons qu’il est possible d’accéder au titre via Internet. qui utilisent Apple TV ils peuvent louer le film ou l’acheter directement pour l’avoir pour toujours. Mais sans ou comptes avec ce service de diffusionNe vous inquiétez pas, il existe une alternative gratuite. Coraline est complet dans Youtube pour que vous puissiez voir quand vous voulez mais, oui, c’est en espagnol latin et vous n’avez pas la possibilité d’en profiter dans la langue d’origine.

