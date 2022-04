La gifle de Will Smith aux Oscars est abordée dans le message « Red Table Talk »

La famille Smith se concentre sur leur « guérison profonde » après la controverse de Will Smith sur les Oscars.

«Red Table Talk» de Jada Pinkett Smith – qu’elle co-anime avec sa fille Willow Smith et sa mère Adrienne Banfield-Norris – est de retour pour sa cinquième saison mercredi. En haut de l’épisode de Facebook Watch, un message est apparu apparemment concernant le récent incident de l’acteur qui a fait la une des journaux. La déclaration, cependant, ne nommait pas de noms ni ne faisait référence à Will giflant Chris Rock aux Oscars.

« Compte tenu de tout ce qui s’est passé au cours des dernières semaines, la famille Smith s’est concentrée sur une guérison en profondeur », a commencé le communiqué. « Certaines des découvertes autour de notre guérison seront partagées à table lorsque le temps viendra. »

« D’ici là… la table continuera de s’offrir à des témoignages puissants, inspirants et guérisseurs comme celui de notre premier invité incroyablement impressionnant. Merci de nous avoir rejoint, Jada », conclut le communiqué.

Il a ensuite entamé la conversation des dames avec l’invitée spéciale Janelle Monáe, qui était la « demande spéciale » de Willow et sur sa liste de souhaits « Red Table Talk ». L’épisode s’est poursuivi avec Monáe discutant de sa sexualité, sortant comme pansexuelle en 2018, et de sa vie de famille.

L’épisode n’a donné aucun moment sur le moment où la famille discuterait des événements récents.

Les Smith ne sont pas étrangers à discuter de sujets difficiles dans l’émission. Jada et Will se sont déjà assis pour un épisode spécial « Red Table Talk » en 2020 où ils ont discuté de son « enchevêtrement » passé avec la chanteuse August Alsina.

Les fans, cependant, espéraient que la famille discuterait du moment houleux de Will avec Rock aux Oscars du 27 mars.

La star de « King Richard » s’est visiblement énervée après que Rock ait fait une blague sur la tête rasée de Jada. L’acteur s’est levé et s’est dirigé vers le comédien, avant de le gifler sur scène. Après être retourné à son siège, il a crié: « Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche. » Rock a refusé de déposer un rapport de police cette nuit-là et Will a remporté l’Oscar du meilleur acteur.

Will a présenté des excuses à l’Académie des arts et des sciences du cinéma, ainsi qu’aux participants et téléspectateurs des Oscars, avant de s’excuser publiquement auprès de Rock.

Après que Will ait démissionné de l’académie, le conseil d’administration a interdit à l’acteur d’assister aux Oscars – et à tous les événements et programmes liés à l’académie – pendant les 10 prochaines années.

« J’accepte et respecte la décision de l’Académie », a déclaré Will dans une courte déclaration à NBC News après la décision du conseil.

« La 94e cérémonie des Oscars devait être une célébration des nombreuses personnes de notre communauté qui ont fait un travail incroyable l’année dernière ; cependant, ces moments ont été éclipsés par le comportement inacceptable et préjudiciable que nous avons vu M. Smith montrer sur scène », ont déclaré le président de l’académie David Rubin et la PDG Dawn Hudson dans une lettre obtenue par NBC News.

Les deux ont ajouté que l’académie « n’avait pas correctement géré la situation » après que cela se soit produit, déclarant qu’ils n’étaient « pas préparés à ce sans précédent ». Ils ont également adressé un message de « profonde gratitude » à Rock « pour avoir gardé son sang-froid dans des circonstances extraordinaires ».

En plus de faire de brefs commentaires sur l’altercation lors de sa première émission de stand-up quelques jours après l’incident, Rock n’a pas publié de déclaration officielle à ce sujet.

« Comment c’est passé ton week-end? Je n’ai pas un tas de s — sur ce qui s’est passé, donc si vous venez d’entendre ça, j’ai toute une émission que j’ai écrite avant ce week-end. Je suis encore en train de traiter ce qui s’est passé », a-t-il déclaré à son public lors de son émission du 30 mars à Boston. « Alors, à un moment donné, je parlerai de ce s—. Et ce sera sérieux et drôle.

Quant à Jada, elle a posté un Instagram avec le message : « C’est une saison de guérison et je suis là pour ça. »