La gestion des numéros de téléphone est l’élément le plus dérangeant et le plus problématique de Clubhouse

L’un des premiers éléments que Clubhouse, le nouveau phénomène social du web, demande aux utilisateurs au moment de l’inscription est l’accès aux contacts dans le carnet d’adresses. Il le fait en précisant assez clairement la nécessité de cliquer sur le bouton «autoriser»: avant la demande par le système d’exploitation, l’application affiche l’image de la notification avec l’emoji du doigt pointé face au bouton qui accepte accès aux numéros de téléphone enregistré sur l’appareil. Ce n’est pas obligatoire, mais fournir ces informations est la base du système de référence du Clubhouse. Si vous ne le faites pas, vous perdez la possibilité d’inviter (et d’être invité, si vous n’y êtes pas déjà) d’autres personnes dans l’application. Une fois cet accès fourni, cependant, l’utilisation de ces données par l’application est modérément dérangeante.

Une fois que l’accès au carnet d’adresses est fourni, l’application utilise des numéros de téléphone pour recommander aux personnes de suivre celles déjà sur Clubhouse. Une pratique courante sur le web, qui pourtant dans ce réseau social est associée à une utilisation encore plus massive de ces informations. Et des mécaniques qui devraient vous faire réfléchir. Aussi parce que dans notre carnet d’adresses vivent non seulement des amis et des parents, mais aussi des collègues, des contacts professionnels et des contacts médicaux, une série d’éléments qui de cette manière nous sont associés au sein de l’application et entre eux si l’un de nos contacts est abonné au réseau social. Un élément qui n’est qu’apparemment inoffensif, car il ne prend pas en compte le fait que certains contacts peuvent être particulièrement sensible. Pensons, par exemple, aux sources confidentielles d’un journaliste. Ou le numéro de téléphone d’un ex ou d’un harceleur que nous essayons de bloquer de notre vie, mais que Clubhouse essaiera de recommander. Ce type de collecte se fait par (presque) tous les réseaux sociaux, bien sûr, mais dans ce cas la corrélation entre les contacts est beaucoup plus évidente.

Ensuite, il y a deux autres domaines dans lesquels Clubhouse fait un usage extrême des numéros de téléphone dans le carnet d’adresses. Le premier est lorsque, indépendamment de notre invitation ou non, l’application envoie une notification si elle détecte qu’un de nos contacts est entré dans l’application. La sélection de cette notification crée un salle vocale privée dans lequel accueillir l’utilisateur. Le problème est que la personne en question peut ne jamais entrer (elle doit également sélectionner la notification) et que ses contacts peuvent alors se retrouver dans une pièce avec d’autres inconnus. Cela peut être amusant, mais être dans une pièce où des inconnus peuvent vous parler n’est peut-être pas une expérience idéale.

La deuxième manière dont Clubhouse utilise le carnet d’adresses est celle relative aux invitations. En accédant à l’écran pour inviter vos contacts au sein de l’application, Clubhouse affiche une liste de noms dans un ordre précis: de ceux qui ont plus de contacts au sein du réseau social à ceux qui en ont moins. Ceci, bien sûr, est possible croisement des données des numéros de téléphone, un élément qui fournit à Clubhouse des informations sur le nombre d’utilisateurs souhaitant ajouter cette personne en particulier parmi les éléments suivants et donc interagir avec elle. C’est une pratique limite: ne sachant pas comment Clubhouse utilise les données des utilisateurs, il est difficile d’identifier les dangers, mais il est toujours clair qu’à ce moment, le consentement des contacts de cette liste (et donc pas encore des utilisateurs de l’application) est manquant à la collecte de leurs données.

Cela peut apparemment sembler un problème mineur, mais uniquement si vous ne tenez pas compte des contacts sensibles que quelqu’un pourrait avoir dans son carnet d’adresses. L’écran d’invitation du Clubhouse, en fait, fournit un chiffre assez clair sur le nombre de contacts que mon médecin a déjà sur l’application, par exemple. Ou combien de personnes qui vont chez mon coiffeur ont déjà un compte. Et encore une fois, certains utilisateurs ont découvert combien de personnes ont le même trafiquant de drogue en commun, psychologue ou dentiste parce que l’application le rend immédiatement clair. Sans révéler clairement les noms, juste le numéro. Cependant, l’apparence anodine de cette pratique se heurte à d’éventuels scénarios futurs: comment se comportera l’application si une autorité lui demande, par exemple, de fournir les contacts d’utilisateurs liés à un profil appartenant à un dissident politique? Ne connaissant pas la réponse à toutes ces questions, les utilisateurs feraient bien de réfléchir à deux fois avant de cliquer sur le bouton «autoriser», seul élément qui les sépare d’une application dont l’avenir reste à prouver.

