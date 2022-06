La gérante d’un bar enceinte est stupéfaite après que Johnny Depp soit entré dans un pub et lui ait donné des conseils parentaux

Un gérant de bar a été stupéfait après que Johnny Depp soit entré dans le pub où elle travaille et lui ait donné des conseils sur la parentalité après avoir remarqué qu’elle était enceinte.

Lauren Whittington n’en revenait pas lorsque Depp est arrivée au milieu de son quart de travail au pub Bridge Tavern à Newcastle, où les parieurs ont chronométré l’acteur avec le musicien de Geordie Sam Fender et Jeff Beck.

Whittington a déclaré: « Aucun de nous ne pouvait le croire, il est passé inaperçu pendant peut-être une heure avant que quelqu’un ne réalise que c’était lui et Jeff Beck s’est juste assis en train de manger du Fish and Chips ensemble dans le coin.

« Sa sécurité est venue et a demandé s’il y avait un moyen de faire entrer Sam Fender sans que les gens ne lui tendent une embuscade, alors nous avons fermé notre terrasse à l’étage pour qu’ils puissent monter là-haut, ils étaient vraiment reconnaissants et sont restés quelques heures, avec Sam est resté longtemps après le départ de Johnny et Jeff.

Après avoir pris des photos avec la star, Whittington a même reçu des conseils parentaux sur le célèbre père de deux enfants.

Elle a poursuivi: « Il a remarqué que j’étais enceinte et m’a demandé combien de temps il me restait, puis il m’a donné des conseils sur les couches, le manque de sommeil et les premières semaines de parentalité, en disant que ce serait le plus beau cadeau Je reçois jamais et je ne connaîtrai pas l’amour comme ça jusqu’à ce que je regarde dans ses yeux pour la première fois.

« Il parlait aussi de ses enfants, qui ont grandi maintenant, et de la magie d’être parent. »

Whittington a ajouté: « Il est parti environ une heure avant le verdict et a dit qu’il avait eu un appel zoom à ce sujet, alors nous lui avons souhaité bonne chance et l’avons remercié d’avoir été si gentil, et il nous a remerciés de l’avoir. »

Après avoir remporté son procès en diffamation contre Heard plus tôt cette semaine, Depp a publié une déclaration disant que le jury lui avait rendu sa « vie » et qu’il se sentait « vraiment humilié ».

«Je suis, et j’ai été, submergé par l’effusion d’amour et le soutien et la gentillesse colossaux du monde entier. J’espère que ma quête pour que la vérité soit dite aura aidé d’autres, hommes ou femmes, qui se sont retrouvés dans ma situation, et que ceux qui les soutiennent n’abandonneront jamais. J’espère également que la position reviendra désormais à innocent jusqu’à preuve du contraire, tant devant les tribunaux que dans les médias. »

Depp a déclaré que « le meilleur est encore à venir » et qu’un « nouveau chapitre a enfin commencé », ajoutant : « Veritas numquam perit. La vérité ne périt jamais. »

Heard a également publié une déclaration sur les réseaux sociaux pour dire que la déception qu’elle ressentait était « au-delà des mots ».

« J’ai le cœur brisé que la montagne de preuves n’était toujours pas suffisante pour résister au pouvoir, à l’influence et à l’emprise disproportionnés de mon ex-mari », a-t-elle déclaré.

« Je suis encore plus déçue de ce que ce verdict signifie pour d’autres femmes. C’est un revers. Cela ramène l’horloge à une époque où une femme qui parlait et s’exprimait pouvait être publiquement honteuse et humiliée. Cela fait reculer l’idée que la violence contre les femmes doit être prise au sérieux. »