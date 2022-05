La Géorgie adopte une loi rendant la récréation obligatoire pour les classes K-5

La récréation est désormais obligatoire pour les élèves de Géorgie, grâce à une nouvelle loi exigeant la récréation de la maternelle à la cinquième année.

Plus tôt cette semaine, le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a signé une loi faisant du « temps de pause non structuré » une exigence pour les élèves du primaire.

« À partir de l’année scolaire 2022-2023, chaque école élémentaire doit programmer des récréations pour tous les élèves de la maternelle et de la première à la cinquième année chaque jour d’école », indique le projet de loi.

En vertu de la nouvelle législation, les enseignants et les responsables scolaires ne peuvent pas supprimer la récréation d’un élève pour des « raisons disciplinaires ou académiques ».

Le projet de loi n’indique pas spécifiquement combien de temps de récréation sera accordé : la durée et le moment dépendent des écoles.

La Géorgie est le dixième État à imposer des périodes de récréation, rejoignant l’Arizona, l’Arkansas, le Connecticut, la Floride, le Missouri, le New Jersey, le Rhode Island, la Virginie et la Virginie-Occidentale, selon la National Association of State Boards of Education.

Les élèves qui ont des récréations (ou d’autres temps de jeu non structurés à l’école) se concentrent mieux en classe, suggère une étude menée par le CDC intitulée « Le rôle crucial de la récréation à l’école ».

« Les enfants développent des constructions intellectuelles et une compréhension cognitive grâce à des expériences interactives et manipulatrices », lit-on dans le rapport. « Ce type d’expérience exploratoire est une caractéristique du jeu dans un environnement social non structuré. »

Outre les avantages cognitifs, les avantages sociaux, émotionnels et physiques de la récréation sont indéniables, selon le CDC.

« Il existe une abondante littérature publiée sur la nécessité et les avantages de l’activité physique et de la forme physique, non seulement pour le bien-être physique d’un enfant, mais aussi pour la maturation scolaire et sociale », lit-on dans le rapport. « Bien que tous les enfants ne jouent pas vigoureusement à la récréation, cela leur donne l’occasion d’être actifs dans le mode de leur choix et de pratiquer le mouvement et la motricité. »

