La génération Z veut annuler Eminem – Le rappeur abandonne «  Tone Deaf  » en réponse

À la suite des événements que la génération X et la génération Y avaient prévenus, Eminem venait de sortir une nouvelle chanson – intitulée « Tone Deaf » – appelant la génération Z pour avoir essayé de l’annuler à cause des paroles précédentes.

La campagne visant à faire d’Eminem la prochaine cible de la culture d’annulation a accru la popularité de TikTok après que de jeunes fans de musique se soient opposés aux paroles qu’ils disent glorifier la violence domestique.

Les appels à annuler Eminem sont le dernier ajout à une guerre culturelle en cours entre la génération Z et les milléniaux plus âgés / génération X, qui ont été scandalisés par l’appel à l’action contre le rappeur basé à Detroit dont la musique a joué un rôle déterminant dans la bande originale de leur jeunesse.

Pourquoi la génération Z veut-elle annuler Eminem?

Le mouvement pour annuler Eminem, 48 ans, découle de la découverte soudaine de la génération Z des paroles de sa chanson de 2010, «Love The Way You Lie», mettant en vedette Rihanna.

Dans la chanson, qui est apparue sur son album à succès, « Recovery », les deux artistes chantent et rappent sur une relation destructrice et violente. Beaucoup pensent que la chanson a été inspirée par la relation de Rihanna avec son ex-petit ami, Chris Brown, ainsi que par la relation tumultueuse d’Eminem avec l’ex-femme Kim Scott.

Prenant le rôle d’un petit ami violent et possessif essayant de forcer son partenaire à rester avec lui pendant une dispute, Eminem rappe: «Si jamais elle essaie de repartir, je l’attache au lit et je pose ça. maison en feu. »

Les critiques de la génération Z ont estimé que ces paroles faisaient la lumière sur la violence domestique et ont appelé à «l’annulation» du rappeur.

Considérant qu’Eminem (de son vrai nom Marshell Mathers) utilise ses paroles pour susciter la controverse et dénoncer ses propres cibles depuis les années 90, la génération Y a répondu sur TikTok en soulignant que le rappeur pourrait tout simplement être indisponible.

«si ‘je ne donne pas un rat brun à – ce que les gens pensent de moi était une personne, ce serait Marshall Mathers», a déclaré Savannah Edwards, enseignant la génération Z TikTokers.

« Cet homme fera un album entier avec toute votre génération et vous fera pleurer », a déclaré un autre millénaire avec le nom d’utilisateur @morriscode_. « Vous êtes tous sérieusement sur le point de réveiller un démon. »

Après avoir écouté « Tone Deaf », il semblerait que réveiller un démon est exactement ce qu’ils ont fait!

Sa dernière chanson, dans laquelle il répond à la campagne TikTok, est une preuve supplémentaire que le rappeur ne se soucie pas de ce que la génération Z a à dire à son sujet.

Dans la chanson, Eminem appelle à annuler la culture, prouvant le point de vue de la génération Y selon lequel personne ne peut annuler l’homme qui a fait carrière en mettant fin à sa carrière.

«Je ne comprends pas un mot que tu dis (je suis sourd) / Je pense que de cette façon je préfère rester (je suis sourd) / Je ne m’arrêterai pas même si mes cheveux deviennent gris (je ‘ m sourd) / Parce qu’ils ne s’arrêteront pas tant qu’ils ne m’annuleront pas », rappe-t-il dans le refrain.

Le titre de la chanson et les paroles semblent suggérer qu’Eminem n’a pas l’intention de se plier au politiquement correct de la génération Z de si tôt.

Les paroles de « Love The Way You Lie » ne sont qu’un exemple des nombreuses fois où la musique d’Eminem a suscité la controverse au fil des ans. Son amour pour les insultes explicitement décalées, les menaces violentes faites à la mère de ses enfants (ainsi que sa propre mère) et les mentions peu flatteuses (pour dire le moins) d’autres célébrités font l’objet d’indignation depuis des décennies maintenant.

C’est exactement comme ça qu’Em l’aime.

Le rappeur est resté quelque peu silencieux récemment, mais saisit clairement l’occasion pour s’assurer que la prochaine génération est également consciente qu’il ne tombera jamais sans combat.

À bien des égards, le débat sur la possible annulation d’Eminem est devenu davantage sur les différences entre la génération Z et la génération Y.

Tout comme la querelle qu’ils ont commencée sur les parties latérales et les jeans skinny, la génération Z a fait des blagues sur la façon dont les milléniaux sont rapidement scandalisés par tout léger changement du statu quo, même si les tendances sur ce qui est populaire ou aimé changent tous les jours. .

Qu’en est-il du rôle de Rihanna dans « Love The Way You Life »?

Bien sûr, un point clé que la génération Z semble manquer, et qu’Eminem lui-même n’a pas non plus abordé, est l’implication de Rihanna dans la chanson qui a des gens à travers les générations dans les bras.

Ils ne le savent peut-être pas encore (donc chut) mais elle et Em ont même enregistré une version inversée, « Love The Way You Lie, Part 2 », dont les sources disent qu’Eminem voulait spécifiquement enregistrer afin de montrer aux auditeurs « des aspects d’un relation d’un point de vue féminin, contrairement à l’original, qui [was] d’un point de vue masculin. «

Fraser McAlpine de la BBC a écrit à l’époque: «La chanson ne fonctionnerait pas si c’était juste un récit à la première personne du triangle culpabilité / besoin / colère au cœur d’une relation abusive … Mais en faisant entrer Rihanna … . Eh bien, c’est comme une vraie narration. «

« Et le pire de tout, » continua-t-il, « c’est le genre de situation qui pourrait se produire dans un rayon de 50 mètres de l’endroit où vous êtes assis en ce moment. »

Enfin, il conclut: « J’aimerais penser que c’est la raison pour laquelle cette chanson est devenue aussi populaire qu’elle l’a fait. J’aimerais croire que tout le monde achète cette chanson et l’écoute comme une sorte d’avertissement, ou pour exorciser un démon ou deux, ou même comme un hommage délibéré à quiconque s’est déjà retrouvé dans ce genre de situation désespérée, ou connaît quelqu’un qui a, ou craint de le pouvoir. «

Quant aux milléniaux et aux générations X d’aujourd’hui, ils semblent à peu près OK pour permettre à la génération Z d’avoir leurs parties centrales et leur jean mom.

Ils veulent juste qu’Eminem, l’un des rappeurs les plus influents de tous les temps, soit laissé seul!

