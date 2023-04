La Garde civile prévient : si votre mot de passe apparaît sur cette liste, vous devez le changer immédiatement

Le dernier avis de la Garde civile explique clairement pourquoi vous devez utiliser des mots de passe différents pour chacun de vos comptes.

Arrêtez d’utiliser le même mot de passe sur plusieurs appareils est la clé pour éviter le vol de compte

Si vous aviez besoin de plus de raisons pour changez votre mot de passe une fois pour toutesla Garde Civile vous apporte un liste composée des touches les plus populaires parmi tous ceux utilisés par les utilisateurs des services Internet, ce qui devrait suffire à vous inciter à choisir un mot de passe suffisamment sécurisé. Ou du moins pour arrêtez d’utiliser le même mot de passe sur tous vos comptes.

La liste n’est pas très différente des autres que nous avons déjà vues auparavant, et elle a en commun avec elles que toutes les touches qu’il comprend sont extrêmement faciles à retenir (et donc aussi de voler). De grands classiques comme « 123456 » ou « 111111 » apparaissent, entre autres bijoux.

Changez votre mot de passe s’il fait partie de ceux de cette liste

Autant les experts en sécurité Internet, les organisations spécialisées dans la prévention des cyberattaques et les forces de l’ordre alertent sur risques d’utiliser des mots de passe faibles ou faciles à retenir, bon nombre d’internautes continuent d’ignorer les recommandations. Il n’est donc pas surprenant que chaque année la même histoire se répète lorsque vient le temps de passer en revue les mots de passe les plus utilisés au monde.

« 123456 » est la clé qui mène la liste des plus utilisées partagées par la Garde civile. Un autre classique suit : « mot de passe », et « 12345678 » ferme le podium de la honte en ce qui concerne le choix des mots de passe.

Le mot de passe de votre appareil est-il 123456 ? !! Toutes nos félicitations!!

tu as gagné le #PremioAlMasOriginal Quel est votre prix ? Avoir la possibilité de le changer avant de se faire pirater#La sécurité sur Internet pic.twitter.com/NzMP2eEkTm – Garde civile (@guardiacivil) 21 avril 2023

Il est très facile d’éviter d’être tenté d’utiliser l’un de ces mots de passe et de recourir à des alternatives beaucoup plus sécurisées. Il suffit de suivre les recommandations des experts et tirer les esprits de générer des clés de plus de huit caractères assez uniques mais faciles à retenir, combinant lettres, chiffres et symboles. De même, utiliser un gestionnaire de mots de passe où vous pouvez stocker tous vos mots de passe en toute sécurité et éviter de les oublier est l’une des solutions les plus efficaces pour éviter que vos mots de passe ne soient exposés sur ce type de liste.

