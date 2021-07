La gamme Tribeca Drive-In Series comprend Batman ’89, Purple Rain, Fury Road et plus

Tribeca Enterprises organise un événement à venir à Pasadena. Le rassemblement est un nouvel ajout de sa série Tribeca Drive-In. Les consommateurs pourront voir une variété de films à l’extérieur du stade Rose Bowl. Il se déroulera du 28 juillet au 26 août. Les téléspectateurs ont presque un mois entier pour assister à certains de leurs films préférés.

La série comportera un certain nombre de vidéos. Certains aspects incluent des projections de rappel, des films classiques, des matinées familiales, des courts métrages et des avant-premières pour les titres qui sortiront dans un proche avenir. Certes, il existe une multitude d’occasions de s’amuser et d’apprécier les films.

Par exemple, le week-end d’ouverture à lui seul présentera des pièces classiques du cinéma, telles que Tootsie, Les Tenenbaums royaux, Le monde de Wayne, Fargo, Homme chauve-souris, Pluie mauve, Où les choses sauvages sont, Qui veut la peau de Roger Rabbit?, Labyrinthe, et La gravité. De nombreux genres, y compris la science-fiction, les super-héros, la comédie et la comédie musicale, apparaîtront. Certaines de ces fonctionnalités, comme Tootsie et La gravité, a reçu de nombreux éloges de la critique.

D’autres, comme les années 1989 Homme chauve-souris ont été des succès massifs au box-office à leur époque. Un couple, dont Labyrinthe et Pluie mauve, qui mettaient tous deux en vedette de grands musiciens décédés, comme David Bowie et Prince, sont devenus des classiques cultes. Les versions originales des projets s’étendent d’il y a des décennies à quelques années. En regardant le calendrier complet, tous les titres sont sortis des années 1980 aux années 2010. De nombreux spectateurs auront probablement grandi avec plusieurs des films présentés. Ils aimeraient peut-être visiter afin de ramener de bons souvenirs.

De plus, il y aura une multitude de projets mettant en vedette le regretté grand acteur et comédien Robin Williams, un aperçu du prochain film d’Amazon Prime Video Tout le monde parle de Jamie, et des courts métrages liés à la fin des Jeux olympiques et au pouvoir de la musique.

Dans un communiqué, Jane Rosenthal, cofondatrice et PDG de Tribeca Enterprises et du Tribeca Festival, a déclaré : « Le programme Tribeca Drive-In a toujours été un incontournable du Tribeca Festival et après l’accueil très enthousiaste de l’année dernière, nous Je suis ravi de revenir à l’emblématique Rose Bowl. »

Vous pouvez lire le programme complet de la série ci-dessous :

28 juillet-août. 1

28 juillet : Tootsie, 17h00 ; Les Tenenbaums royaux, 20h

29 juillet : Le monde de Wayne, 17h30; Fargo, 20h30

30 juillet : Homme chauve-souris, 17h00 ; Pluie mauve, 20h30

31 juillet : Où les choses sauvages sont, 12h

1er août : Qui veut la peau de Roger Rabbit?, 14h00 ; Labyrinthe, 17h00 ; La gravité, 20h30

4-7 août

4 août : Le journal d’une princesse, 17h00 ; Présentateur : La Légende de Ron Bourgogne, 20h30

5 août : Rango, 17h30; clair de lune, 20h30

6 août : Allez grand : shorts de sport, 18h00 ; Bloqueurs, 20h30

7 août : Accrocher, 13h00 ; Projection à confirmer, 17h ; Chasse de bonne volonté, 20h30

18-22 août

18 août : Les Aventures de Priscilla, reine du désert, 17h30; Mad Max : Fury Road , 20h30

, 20h30 19 août : Graisse, 17h00 ; Projection à déterminer, 20h30

20 août : Attaques de Mars !, 17h30; Fièvre du samedi soir, 20h30

21 août : Moana, 14h00 ; IA, 17h00 ; Tout le monde parle de Jamie, 20h30

22 août : saule, 13h00 ; Projection à confirmer, 17h ; Projection à déterminer, 20h30

25-26 août

25 août : Mix Tape : shorts musicaux, 18h30; la célébrité, 20h30

26 août : Petite boutique des horreurs, 17h30; Projection à déterminer, 20h30

