La gamme MCU Thunderbolts dévoilée à J23 : Yelena, Winter Soldier, Ghost, US Soldier, et plus encore

Lors de la présentation D23 Expo 2022 « Studio Showcase, Day 2: Marvel Studios, Lucasfilm, and 20th Century Fox », le président de Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige, a dévoilé une image qui a révélé la programmation de l’incarnation de Marvel Studios du très attendu Coups de foudre équipe : Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), US Agent (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen), Yelena Belova AKA Black Widow (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), Taskmaster (Olga Kurylenko ) et Bucky Barnes, alias le soldat de l’hiver (Sebastian Stan).





Tous les personnages de la liste ont déjà été introduits dans le MCU, le soldat de l’hiver ayant fait la première apparition dans la phase un du MCU en Captain America : le premier vengeur. Ensuite, Ghost a été introduit dans la phase trois Ant-Man et la Guêpealors que Val et US Agent ont été introduits en Captain America et le soldat de l’hiver. Les trois autres membres de la liste, Yelena, Red Guardian et Taskmaster, qui viennent tous du premier long métrage solo dirigé par une femme du MCU Veuve noire. Malheureusement pour tous les fans de Dancing Daddy Zemo qui s’attendaient à ce que Baron Zemo soit le chef de l’équipe Thunderbolt comme il l’est dans Marvel Comics, il n’apparaîtra pas dans l’incarnation MCU de l’équipe.

Les Thunderbolts ont été introduits pour la première fois en 1997 L’incroyable Hulk #449 par Peter David, Mike Deodato Jr., Tom Wegrzyn et Glynis Oliver. Cependant, sur la dernière page du premier numéro de la série solo de l’équipe, Coups de foudre (1997) # 1 de Kurt Busiek, Mark Bagley, Vince Russell et Joe Rosas, il a été révélé que les super-héros apparents qui composaient les Thunderbolts étaient en fait une équipe de super-méchants appelés les Maîtres du Mal. Cette équipe était dirigée par Helmut Zemo et comprenait Fixer, Beetle, Screaming Mimi, Goliath et Moonstone déguisés.





Les Thunderbolts seront-ils bons ou mauvais ?

Au cours des années qui ont suivi, de nombreux héros familiers de Marvel Comics ont rejoint la liste des Thunderbolts, et l’équipe a parfois été plus héroïque que méchante. Les autres personnages de la liste des panneaux de Marvel Comics incluent le soldat d’hiver, Hawkeye, Nighthawk et Luke Cage. À d’autres moments, les Thunderbolts ont joué un rôle plus méchant. Les membres les plus tristement célèbres qui ont été inclus dans la liste incluent le docteur Octopus, le Wrecker, Bullseye et Taskmaster.

Reste à savoir si l’équipe Thunderbolts introduite dans le MCU se révélera plus méchante ou héroïque. Alors que la programmation de l’équipe a été annoncée lors de la J23, le film devrait être la dernière entrée dans la cinquième phase du MCU, avec une date de sortie prévue le 26 juillet 2024. Actuellement, Jake Schreier est attaché à la réalisation d’un scénario écrit par Eric Pearson.