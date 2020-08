La gamme de lancement de la PS5 est bien meilleure

Ratchet and Clank: une rupture à part Crédits: Insomniac

Quand Sony a dévoilé pour la première fois Ratchet and Clank: une rupture à part dans sa vitrine de jeu PS5, il ressemblait à un gagnant. contrairement à Spider-Man: Mile Morales, c’était un tout nouveau jeu, construit à partir de zéro pour tirer parti du nouveau matériel PS5, et il avait l’air magnifique, à égalité avec le film Ratchet and Clank. Le seul problème, comme cela arrive si souvent avec ces jeux de démonstration, était la date de sortie: il n’y en avait pas, ce qui signifie généralement qu’un jeu est dans plus d’un an, peut-être plus. C’était donc surprenant, l’autre jour, quand Sony a annoncé que le jeu sortirait pendant la fenêtre de lancement de la PS5.

Bien que le terme «fenêtre de lancement» soit volontairement vague, le consensus général semble être que cela en fait un jeu d’hiver ou de printemps en 2021. Le titre le plus comparable ici est probablement Infâme: Second fils, sorti en mars de l’année suivant le lancement de la PS4, soit environ 5 mois d’écart. Après la plupart du temps décevant Truc et Killzone: Shadow Fall, deuxième fils Je me sentais comme le premier vrai et vrai jeu auquel j’ai pu jouer avec ma nouvelle PS4. Cela s’appuyait fortement sur les effets de particules, et ils étaient glorieux.

Ratchet and Clank: une rupture à part est construit très spécifiquement pour montrer le nouveau SSD de la PS5: le mécanisme clé consiste à déformer à la vitesse de l’éclairage entre différents mondes, à charger dans des endroits entièrement nouveaux à des vitesses qui auraient été impossibles avec la génération actuelle. C’est le genre de changement axé sur le gameplay qui se concentre non seulement sur la façon dont la PS5 améliorera l’apparence des jeux, ce qui sera bien sûr le cas, mais sur la façon dont le nouveau matériel autorise de nouveaux concepts dans la conception de jeux. Et ça a l’air amusant!

Je pense que, d’une manière générale, les gens ne tiennent pas compte Spider-Man Miles Morales peut faire pour le lancement de la PS5. Le jeu original était extrêmement populaire, et même s’il semble être le même jeu de base avec des graphismes et des effets poussés au-delà de ce dont la PS4 serait capable. En supposant qu’il ne soit pas retardé, cela devrait constituer le type de vendeur de système dont Microsoft ne peut pas vraiment répondre.

C’est donc la taille des jeux de lancement de Sony: Miles Morales en décembre, suivi de Ratchet et Clank au cours du premier semestre 2021. Godfall est là aussi pour arrondir les choses au lancement. À ce stade, cela peut suffire, surtout si les titres croisés à l’allure sophistiquée sont capables de brouiller la ligne en chemin. Cela devrait suffire à nous amener à Horizon: Ouest interdit, vraisemblablement vacances 2021 si cela ne tarde pas trop. Le COVID-19 a introduit beaucoup d’incertitude dans l’industrie, mais si Sony peut atteindre ces dates, il devrait être dans une position décente pour aller de l’avant.

Une chose est sûre: à supposer que ces jeux se révèlent suffisamment amusants, l’acquisition d’Insomniac par Sony rapporte ici des dividendes importants au lancement de sa nouvelle console.

