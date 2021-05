La gamescom 2021 sera à nouveau complètement numérique – officiellement pas de salon hybride

ALPINESTARS Bottes cross Alpinestars Tech 7 blanc rouge bordeaux 2021

Bottes cross Alpinestars Tech 7 blanc rouge bordeaux 2021 Les bottes cross Tech 7, révolutionnées et au design complètement nouveau, intègrent des matériaux innovants et une technologie à l'avant-garde pour davantage de légèreté et une silhouette encore plus anatomique. Ces bottes certifiées CE favorisent la stabilité structurale et la flexibilité grâce à un pivot biomécanique tout en offrant une excellente protection de la cheville. La structure de la botte a été conçue pour assurer une sensibilité tous azimuts et optimiser l'interaction avec les commandes de la moto pendant que l'innovant système de fermeture par boucle garantit un accrochage aisé et précis.Structure de la botte avec avant-pied ergonomique et bout aminci pour changer de vitesse plus aisément et améliorer la sensibilité dans le freinage arrière et le contrôle.Elles intègrent une enveloppe du pied en une seule pièce, injectée et à double densité et sont équipées d'un dispositif de protection au niveau des orteils résistant et co-injecté et d'un cambrion en acier intégré. L'enveloppe est extrêmement résistante à l'abrasion et aux chocs, améliore l'endurance globale de la botte et augmente son aérodynamique.Nouvelle semelle à double densité intégrée sans coutures à la base de la structure pour une excellente résistance dans le temps, une adhérence sans égal grâce au motif en caoutchouc et davantage de sensibilité. La semelle et l'empiècement au niveau du repose-pied peuvent être remplacés.Tige réalisée à partir d'un matériel en microfibre innovant, souple et résistant à l'abrasion, renforcé en TPU pour augmenter la résistance à l'eau et l'endurance et réduire le poids. Ce matériel assure également l'ajustement correct, même en cas d'utilisation prolongée. En outre, il est facile à entretenir et nettoyer.Plaque de protection du mollet anatomique, avec modules injectés en polymère de première qualité pour une meilleure résistance aux chocs, intégrant le système de flexion pourvu de lames développé par Alpinestars pour un contrôle plus précis, une liberté de mouvement accrue et une meilleure protection du talon et du tendon d'Achille, elle aide, en outre, à prévenir l'hyperflexion.Nouveau système de protection de la cheville en TPU intégrant un élément de connexion biomécanique entre la section centrale et celle inférieure de la botte pour prévenir les lésions aux jambes en offrant une atténuation progressive des forces de torsion.Plaque protège-tibia en TPU développée par Alpinestars et protections médiales réalisées à partir d'une seule pièce pour améliorer l'intégrité et la stabilité de la structure. La plaque anatomique du protège-tibia intègre un double système de fermeture : un rabat intérieur en microfibre attaché par Velcro® pour fermer la botte avec précision pendant que la plaque protège-tibia résistante et endurante est fermement accrochée grâce à une boucle micrométrique réglable.Le panneau latéral médial en TPU, conçu pour garantir une excellente adhérence à la moto tout...