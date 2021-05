La Gamescom 2021 est dévoilée et ne sera à nouveau qu’un événement en ligne

Après avoir planifié un événement hybride, les organisateurs changent d’avis pour organiser une Gamescom 2021 uniquement numérique.

Après le début de la pandémie mondiale due au COVID et avec la plupart des pays fermés ou avec des mesures extrêmes, la plupart des événements, y compris celui de Cologne, ont choisi de faire quelque chose uniquement numérique. Ainsi, au moins, ils ont évité de ne pas être présents, comme cela s’est produit avec l’E3 2020. Cependant, et bien que quelque chose d’autre ait été initialement soulevé, cela suggère que nous reverrons la même chose. Du moins, c’est ce qu’ils ont confirmé de l’Allemagne, puisque nous aurons un Gamescom 2021 numérique uniquement.

L’annonce a été faite par l’organisation qui opte pour un modèle plus sécurisé et compte tenu du fait que la chose n’est pas entièrement contrôlée en août. Ainsi, et malgré le fait que l’année dernière ils proposaient qu’en 2021 nous aurions un événement mixte (moitié en ligne et moitié en face à face), ce ne sera finalement que numérique.

Et oui, coupable. Cela signifie que nous aurons à nouveau une soirée d’ouverture en direct avec Geoff Keighley à la barre. Qu’on ne dise pas que le garçon n’essaye pas de faire avancer ses idées, hein?

gamescom2021 passe au numérique! gamescom epix vous mènera dans une quête spéciale. De retour: gamescom: Opening Night Live avec @geoffkeighley et nos spectacles impressionnants.

La décision est prise par consensus avec les entreprises qui devraient se rendre à la Gamescom elle-même cette année. Certains d’entre eux ne peuvent pas, directement, pour la sécurité. D’autres en raison de retards dans les développements qui se sont produits. Et d’autres, purement et simplement par précaution.

Ainsi, nous pourrons voir toutes les annonces, les tables rondes, les espaces personnalisés et les conférences en public et en direct. Il aura lieu les 25, 26 et 27 août, dont le premier est la nuit choisie pour l’espace du tito «Geoffy». Le reste sera distribué dans des événements plus petits, avec un calendrier serré et plein d’annonces.

Maintenant, nous pouvons seulement voir comment l’industrie réagit cette année qu’il y a l’E3 2021 et il semble qu’il n’y aura pas autant d’événements et de chaos d’été qu’en 2020. Allez, nous aurons tout plus compact.