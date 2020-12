La galerie Disney nous emmène dans les coulisses de la saison 2 de The Mandalorian

La deuxième saison de The Mandalorian a été tout simplement épique.

Du retour triomphant du légendaire chasseur de primes Boba Fett aux débuts en direct d’Ahsoka Tano, le favori des fans, la bouche des téléspectateurs a frappé le sol presque tous les épisodes.

Disney + nous offre maintenant une toute nouvelle tranche de Galerie Disney: Le Mandalorian – la Making of Saison 2. Ce regard dans les coulisses de la saison révolutionnaire durera une heure et devrait être diffusé le 25 décembre sur le service de streaming. Joyeux Noël à nous!

Avec des images immersives sur le plateau qui nous placent en plein milieu du processus de tournage et des aperçus rares de la distribution et de l’équipe, ce documentaire spécial explore la production des 8 épisodes de la saison deux – de l’art conceptuel initial à la technologie révolutionnaire introduite. dans la serie. Les cinéastes et les acteurs offrent un accès sans précédent aux décisions et aux innovations en matière de narration qui ont marqué la deuxième saison de la série primée aux Emmy Awards.

Grace à Making of Saison 2, il semble que notre Noël sera rempli de Mando. C’est la voie (et nous ne pourrions pas être plus heureux à ce sujet).