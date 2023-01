La gagnante du Golden Globe Cate Blanchett sur le timing de Tár: « Je pense que ‘TÁR’ n’aurait pu être fait que maintenant »

Cate Blanchett, l’actrice emblématique qui a remporté plusieurs prix cette saison avec son interprétation de la compositrice-chef d’orchestre de renommée mondiale Lydia Tár, a réagi à la définition d’une icône lesbienne. Elle est une candidate sérieuse pour la 95e cérémonie des Oscars, qui se tiendra le 12 mars 2023.

Dans une interview avec Attitude Magazine avec la co-star Nina Hoss, Blanchett a ri et a répondu lorsqu’on lui a posé des questions sur son statut de « plusieurs médias LGBTQ vous ont nommé une icône lesbienne » pour son interprétation dans LE GOUDRON.

Ce n’est pas le premier rôle queer de l’actrice à succès. Blanchett a précédemment partagé la vedette avec Rooney Mara dans Todd Haynes Carole (2015), qui a remporté le prix Queer Palm au Festival de Cannes. L’actrice a également joué une enseignante queer dans le film de Richard Eyre en 2006 Notes sur un scandale.

Blanchett a déclaré que le réalisateur-scénariste Todd Field était très sensible à la LE GOUDRON personnages et a déclaré que le film voulait mettre l’accent sur une relation de pouvoir, pas sur l’identité sexuelle des personnages.

Lorsqu’on lui a demandé si le film était destiné à démarrer une conversation GayToo, elle a répondu « Certainement » et a ajouté :

»Les personnages sont tellement nuancés. Nous avons eu beaucoup de temps pour discuter de leur histoire en détail et pour que cela se manifeste dans ce qu’ils ont fait. Ce que j’aime dans l’histoire que Todd a écrite et la façon dont il l’a dirigée et la façon dont nous l’avons abordée, c’est que leur relation homosexuelle était juste. Ce n’est pas le sujet du film, ni le sexe des personnages. »