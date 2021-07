La future gamme de MacBook Pro d’Apple pourrait abandonner la tristement célèbre Touch Bar

12 juil. 2021 19:56:12 IST

Apple pourrait publier la prochaine gamme de MacBook Pro plus tard cette année sans la tristement célèbre Touch Bar. Selon les rapports, la Touch Bar va être remplacée par des touches fonctionnelles. D’autres rumeurs sur la prochaine gamme de Pros mentionnent l’inclusion d’un port USB-C/Thunderbolt, d’un port HDMI clair, de deux ports USB-C et d’un emplacement pour carte SD. Les nouveaux MacBook Pro devraient être dotés d’une nouvelle génération de processeurs Apple Silicon et d’un nouveau design net et vitré.

Selon 9Vers5Mac, le Display Supply Chain Consultants (DSCC), dans un nouveau rapport, a affirmé que le géant de la technologie « annulera » la barre tactile de la prochaine gamme d’appareils MacBook Pro, même s’il s’agit de la troisième plus grande utilisation d’écrans OLED pour le moment. . La DSCC a également expliqué que les Touch Bars restent la troisième application, avec une part d’unité de 18% et une part de revenus de 1,2% au premier trimestre 2021.

« Nous nous attendons à ce que les barres tactiles soient dépassées par les tablettes lorsque Apple commencera à adopter l’iPad AMOLED de 10,9 pouces. De plus, nos sources suggèrent qu’Apple pourrait annuler la barre tactile à l’avenir », a déclaré la DSCC.

La Touch Bar a été introduite pour la première fois sur certains modèles de MacBook Pro en 2016. Pour les novices, il s’agit d’un écran tactile OLED placé juste au-dessus du clavier du MacBook Pro. Outre un accès rapide aux raccourcis au niveau du système, les commandes dynamiques de la barre tactile offrent des raccourcis pertinents pour le contenu le plus consulté à l’écran.

Des rumeurs selon lesquelles la Touch Bar serait remplacée ont également fait surface plus tôt. Des analystes connus d’Apple, Ming-Chi Kuo et Mark Gurman ont déjà fait des prédictions similaires. Plus tôt cette année, Kuo avait affirmé que le MacBook Pro entrerait en production au cours du troisième trimestre 2021.

Tandis que Gurman de Bloomberg avait partagé que le nouveau MacBook Pro serait lancé « vers le milieu de l’année ».

