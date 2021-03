La fusée Starship SN10 de SpaceX explose après son premier atterrissage: le test est un succès

Les images deExplosion de la fusée Starship SN10 contraste avec ce qui peut en fait être considéré comme une expérience réussie, et un énorme pas en avant pour l’ensemble du plan de fabriquer le véhicule qui pourrait un jour amener l’humanité sur Mars. Pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé hier soir au dernier prototype du véhicule spatial réalisé par SpaceX: Starship d’Elon Musk a effectué avec succès son premier vol complet de décollage et d’atterrissage vertical, explosant quelques minutes après avoir touché le sol. Le véhicule était sans pilote, de même que le site de retour: l’accident n’a donc pas causé de dommages ni de blessures.

À quoi servent les fusées Starship

Starship est le véhicule de lancement qui, dans les projets de la société aérospatiale SpaceX il transportera des personnes et des marchandises dans l’espace pour les aider à se rendre sur la Lune et sur Mars. Pour le moment, le vaisseau spatial est encore en phase de conception et les techniciens du groupe construisent un prototype après l’autre pour tester un aspect clé de son fonctionnement: le ré-atterrissage à la surface de la Terre après utilisation. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible réutiliser la nacelle pour de multiples missions, réduisant drastiquement le coût des lancements et ouvrant la porte à une nouvelle ère d’exploration spatiale.

L’explosion après l’atterrissage

Starship SN10 n’est pas ça le dernier prototype du futur vaisseau spatial, mais il est le premier à pouvoir atterrir à nouveau verticalement. Le vaisseau spatial a décollé de la base de lancement au Texas, puis s’est retourné comme prévu et a atterri en position de départ grâce à l’aide de trois moteurs puissants calibrés pour la rentrée. SpaceX a diffusé l’intégralité de l’événement en direct sur YouTube jusqu’à l’atterrissage. L’explosion n’a pas été diffusée par SpaceX car elle s’est produite plusieurs minutes après que le vaisseau spatial ait touché le sol; pour le re-proposer étaient les caméras indépendantes dirigées vers le site d’atterrissage par les fans.

Mission réussie

Malgré l’explosion et malgré le fait que de nombreuses ogives parlent d’une expérience ratée, la mission de SN10 peut être considérée comme réussie. Les prototypes SN8 et SN9 lancés ces derniers mois ont subi le même sort sans même pouvoir s’installer au sol, alors que la dernière tentative montre que la manœuvre théorisée par les scientifiques car le retour et la réutilisation de l’engin spatial est à sens unique réellement réalisable.

