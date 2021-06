La fusée SpaceX lance le satellite radio numérique Sirius XM et réussit un atterrissage nocturne en mer

CAP CANAVERAL, Floride — EspaceX a lancé une fusée Falcon 9 vétéran lors de son troisième voyage dans l’espace dimanche 6 juin pour transporter un énorme satellite radio en orbite pour Sirius XM avant de retourner sur Terre.

Le deux étages Faucon 9 fusée a décollé à 00 h 26 HAE (04 h 26 GMT) du complexe de lancement spatial 40 ici à la station spatiale de Cap Canaveral, marquant le 18e lancement de l’année de la société. Il portait le Satellite radio numérique SXM-8 en orbite pour le client Sirius XM.

Environ 9 minutes plus tard, le premier étage du booster est revenu sur Terre, atterrissant sur l’un des deux drones de SpaceX, appelé « Just Read The Instructions » stationné dans l’océan Atlantique. Le lancement a eu lieu au début d’une fenêtre de près de 2 heures.

« Nous avons touché le Falcon 9 », a déclaré Jessie Anderson de SpaceX lors de la webdiffusion de lancement. « Aujourd’hui marque la 87e récupération globale réussie d’une fusée de classe orbitale. »

En rapport: Voir l’évolution des fusées de SpaceX en images

Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant le satellite Sirius XM SXM-8 illumine le ciel de minuit au début du 6 juin 2021 lors de son lancement depuis le complexe de lancement spatial 40 de la station de force spatiale de Cap Canaveral. (Crédit image: SpaceX)

La mission a marqué le deuxième lancement de SpaceX en seulement trois jours depuis la côte spatiale de la Floride, comme un autre Falcon 9 a décollé du Pad 39A au Kennedy Space Center voisin le jeudi après-midi (3 juin). Sa charge utile : une capsule cargo en forme de boule de gomme à destination de la Station spatiale internationale qui arrivé au laboratoire en orbite le samedi matin pour livrer 7 300 livres. (3 311 kilogrammes) d’équipement et de fournitures scientifiques.

Les prévisionnistes de l’escadron météorologique du 45e Space Delta n’ont prédit que 60% de chances de conditions de lancement favorables en raison des nuages ​​résiduels laissés par les tempêtes de fin de nuit samedi. Malgré les perspectives incertaines, SpaceX a pu se lancer à temps.

La couche nuageuse a fourni des images sympas alors que le ciel brillait d’orange alors que la fusée grimpait à travers les couches nuageuses en route vers l’orbite.

Un triple vaisseau spatial

Le propulseur de fusée SpaceX Falcon 9 qui a lancé le satellite SXM-8 Sirius XM est vu juste après avoir embarqué sur le navire drone Just Read The Instructions après un lancement réussi. (Crédit image: SpaceX)

Pour cette mission, le Falcon 9 de 70 m de haut a mis en orbite avec succès le satellite de radiodiffusion haute puissance Sirius XM-8 (SXM-8). Construit par Maxar Technologies pour Sirius XM, c’est l’un des deux satellites lancés par SpaceX pour remplacer ceux obsolètes actuellement en orbite.

Le propulseur du premier étage de la fusée, maintenant avec trois lancements et atterrissages réussis à son actif, a atterri sur le drone « Just Read the Instructions » de SpaceX, qui attendait dans l’Atlantique. Il s’agit de la 87e récupération d’un booster de premier étage pour le fabricant de fusées basé en Californie.

La fusée présentée dans le lancement avant l’aube de dimanche est un autre booster historique. Connu sous le nom de B1061, ce propulseur éprouvé en vol a transporté deux équipages d’astronautes différents vers la station spatiale, marquant la première fois que des humains volaient sur un propulseur réutilisé. Cette mission historique décollé du Kennedy Space Center le 23 avril . Le premier vol de la fusée, baptisé Crew-1, lancé en novembre 2020 .

Le satellite Sirius XM 8 en attente de lancement sur une fusée SpaceX Falcon 9 depuis la station spatiale de Cap Canaveral. (Crédit image : Maxar Technologies)

Pour ce troisième vol, il a changé sa cargaison, transportant un 15 432 livres. (7 000 kg) en orbite pour Sirius XM. Le satellite diffusera plus de 8 000 watts de contenu aux abonnés Sirius aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes. Il s’agit du deuxième satellite de ce type que SpaceX a lancé au nom de Sirius, le premier (SXM-7) ayant été lancé en décembre 2020.

Ce satellite a été déclaré perdu après avoir connu une panne de charge utile plus tôt cette année, lors d’une manœuvre de montée en orbite. Sirius a confirmé l’échec en janvier et, dans un récent rapport sur les résultats en avril, a déclaré qu’il disposait d’une couverture d’assurance de 225 millions de dollars pour le satellite qui couvrait le lancement et les opérations de la première année. Sirius s’attend à déposer une réclamation pour son satellite perdu et cherche à construire un autre satellite pour remplacer SXM-7.

La société affirme que la perte n’affectera pas son service de radio par satellite et que SXM-7 devait remplacer le satellite XM-3 lancé en 2005. Sirius prévoyait que SXM-7 et SXM-8 remplacent les satellites XM-3 et XM-4, mais ces satellites restent opérationnels et ont encore plusieurs années d’espérance de vie. (Il existe également une pièce de rechange en orbite, XM-5, qui peut se remplir si nécessaire.)

Les responsables n’ont pas révélé si des modifications avaient été apportées à SXM-8 après la perte de l’autre satellite.

Le satellite Sirius XM SXM-8 est déployé en orbite après son lancement réussi par SpaceX le 6 juin 2021. (Crédit image: SpaceX)

Les deux étaient basés sur Maxar Technologies ‘ SSL-1300 bus satellite et ont été conçus pour fonctionner dans le spectre de la bande S. Il est équipé de deux grands panneaux solaires ainsi que de batteries pour le stockage en orbite. De grandes antennes en bande S déployables, construites par L3, diffusent le signal jusqu’aux clients Sirius.

Le lancement du satellite SXM-8 de SiriusXM poursuit une série de lancements chargés pour SpaceX.

En mai, la société a lancé quatre missions Starlink différentes, portant à 1 737 le nombre total de ses propres satellites à large bande lancés.

Le vol de dimanche marque le deuxième jusqu’à présent en juin, avec deux autres à l’horaire plus tard ce mois-ci. L’une de ces missions lancera un satellite GPS III amélioré pour l’US Space Force. Et ce sera la première charge utile militaire à voler sur une fusée réutilisée.

Pour préparer ce vol, SpaceX a testé le booster vétéran tôt jeudi matin (3 juin), avant le lancement d’une mission cargo Dragon sur une rampe de lancement voisine. Après le test, la fusée a été ramenée dans le hangar pour être couplée avec sa charge utile.

SoaceX tentera de récupérer les carénages de la charge utile de la fusée après leur largage pendant le vol. Le matériel en forme de coquille est conçu pour protéger la charge utile lorsque la fusée vole dans l’atmosphère.

Pour faciliter ce type de réutilisation, SpaceX a déployé deux bateaux qui transportent généralement des capsules Dragon. GO Searcher et GO Navigator sont dans la zone de récupération désignée, attendant de récupérer les carénages qui tombent.

L’entreprise avait l’habitude de s’appuyer sur une paire de bateaux équipés de filets pour récupérer les carénages, soit en les attrapant dans les airs, soit en les ramassant hors de l’eau. Cependant, SpaceX a depuis affiné ses techniques de récupération et amélioré les carénages des charges utiles pour mieux résister à un plongeon dans l’océan.

En conséquence, la compagnie a abandonné sa stratégie en vol et a plutôt choisi de récupérer les carénages de l’eau après chaque vol.

La prochaine étape pour SpaceX est le lancement d’un satellite GPS amélioré pour l’armée américaine. Cette mission devrait décoller du complexe de lancement spatial 40 ici à la station spatiale de Cap Canaveral le 17 juin.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.