La fusée SpaceX lance la flotte Starlink et 2 petits satellites, des bâtons atterrissant en mer

CAP CANAVERAL, Floride – Une fusée SpaceX Falcon 9 a lancé une nouvelle flotte de satellites Internet Starlink en orbite aux côtés de deux satellites de covoiturage samedi soir (15 mai), avant de procéder à un atterrissage époustouflant en mer.

La fusée vétéran Falcon 9 a décollé du Pad 39A du Kennedy Space Center de la NASA ici en Floride à 18h56 HAE (2056 GMT), marquant le 15e lancement de l’année par la société. Il a également marqué le huitième vol pour ce Falcon 9 particulier.

Une fusée SpaceX Falcon 9 vétéran transportant 52 satellites Internet Starlink et deux charges utiles de clients est lancée depuis la station 39A du centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, le 15 mai 2021. (Crédit d'image: SpaceX)

Le décollage réussi a marqué la troisième fois que SpaceX a lancé l’une de ses fusées Falcon 9 de 229 pieds de haut (70 mètres) en autant de semaines, alors que la société s’efforce d’étendre sa constellation de haut débit en plein essor.

Environ neuf minutes après le décollage, le premier étage de la fusée est revenu sur Terre, atterrissant sur le drone de SpaceX « Bien sûr que je t’aime toujours », pour un 8e atterrissage réussi. Une caméra à bord de la scène de la fusée a capturé une vidéo spectaculaire de toute la descente vers la Terre.

C’était une journée venteuse sur la côte spatiale, mais le ciel bleu au-dessus de la rampe de lancement a fait tout le spectacle. Grâce aux quelques nuages ​​épars suspendus dans le ciel, le rugissement du Falcon a semblé plus fort lorsqu’il s’est mis en orbite vers cet observateur.

SpaceX a profité de sa flotte de propulseurs éprouvés en vol, car toutes ses missions jusqu’à présent en 2021 ont volé sur une fusée réutilisée, 12 de ces missions transportant des satellites Starlink.

Le vol d’aujourd’hui, appelé Starlink 27, est un peu unique en ce que SpaceX partage le carénage de la charge utile avec les clients payants. À côté d’une pile de 52 satellites Starlink se trouvent deux passagers supplémentaires: un nanosatellite pour Tyvak et un satellite radar pour Capella Space.

Ces deux satellites se déploieront avant la pile de SpaceX.

Il s’agit du deuxième des trois lancements prévus aujourd’hui en tant que Rocket Lab a tenté de lancer sa 20e mission , appelé Running Out of Toes de la péninsule de Mahia, Nouvelle-Zélande à 7 h 11 HAE (11 h 11 GMT). Une anomalie lors de l’allumage du deuxième étage de l’Electron et tous les satellites à bord ont été perdus. Rocket Lab travaille en étroite collaboration avec la Federal Aviation Administration (FAA) pour déterminer exactement ce qui s’est passé.

À la suite du décollage à l’heure de SpaceX, la NASA prévoit de lancer une petite fusée-sonde à partir de l’installation de vol de Wallops en Virginie.

Cette fusée, une fusée à sondage Black Brant XII, décollera à 20 h 03 HAE (0003 GMT), transportant une charge utile appelée KiNet-X. Le vol pourrait produire des vues éblouissantes pour les spectateurs le long de la côte Est et des Bermudes. Voici comment regarder cela en direct en ligne , à partir de 19 h 40 HAE (23 h 40 GMT).

La NASA dispose d’une fenêtre de 40 minutes pour lancer la mission, qui a été retardée à plusieurs reprises. L’expérience est conçue pour explorer le transport d’énergie dans l’espace. La mission étudiera comment l’énergie et l’élan sont transportés entre les zones de l’espace qui sont magnétiquement connectées.

Une constellation grandissante

Les 52 satellites Internet Starlink de SpaceX sont placés dans une pile au-dessus d’une Terre bleue brillante en attente de déploiement après leur lancement en orbite lors de la mission Starlink 27 le 15 mai 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

La mégaconstellation Starlink de SpaceX a été créée afin de fournir une couverture Internet au monde tout en servant de moyen de financer ses ambitions dans l’espace lointain. À cette fin, les ingénieurs de l’entreprise ont conçu une flotte de satellites à large bande à écran plat pour survoler la Terre, diffusant une couverture Internet aux utilisateurs qui peuvent accéder au service via un terminal utilisateur compact.

La société cible les utilisateurs des zones reculées ou rurales qui ont actuellement peu ou pas de connectivité Internet, mais les utilisateurs du monde entier peuvent s’abonner au service.

Avec le lancement réussi de samedi, SpaceX a mis en orbite plus de 1600 satellites Starlink, ce qui dépasse le quota initial de 1440 de la société. La société a reçu l’approbation officielle de milliers d’autres et devrait déployer un service commercial complet plus tard cette année.

Actuellement, Starlink est toujours dans sa phase de test bêta avec des utilisateurs du monde entier qui mettent le service à l’épreuve. La société a également ouvert son site Web pour commencer à prendre des précommandes et affirme que jusqu’à présent, plus de 500 000 utilisateurs se sont inscrits.

Voler, voler à nouveau

Cette vidéo montre toujours la vue du booster de fusée Falcon 9 de SpaceX après son atterrissage sur le vaisseau drone Bien sûr, je t’aime toujours dans l’océan Atlantique pour terminer sa huitième mission le 15 mai 2015. (Crédit d’image: SpaceX)

Le booster utilisé lors du lancement de samedi, appelé B1058, est l’un des grands voyageurs de SpaceX. Le lanceur vétéran a maintenant huit lancements et atterrissages à son actif alors que la société continue de pousser ses fusées Falcon 9 à la limite.

Ce grand voyageur, orné du logo emblématique du ver de la NASA, a fait ses débuts en mai 2020 avec le lancement de deux astronautes de la NASA à la Station spatiale internationale lors du vol d’essai Demo-2. Le booster a été le premier de SpaceX à arborer le logo rétro de la NASA. Le logo autrefois rouge vif est maintenant presque noir après ses huit voyages dans l’espace et retour.

Après que le B1058 soit entré dans l’histoire avec la première mission d’astronaute à être lancée depuis la Floride depuis la fin du programme de navette en 2011, le booster a également lancé un satellite de communication pour l’armée sud-coréenne; Transporter-1, la plus grande charge utile de petits satellites jamais livrée en orbite; une capsule cargo Dragon améliorée; et trois missions Starlink différentes.

SpaceX a utilisé ses propulseurs précédemment utilisés avec le plus de kilomètres pour transporter ses propres satellites dans l’espace. De cette façon, l’entreprise peut pousser sa flotte de Falcon à la limite tout en en apprenant autant sur l’usure que subit chaque véhicule lors du lancement.

Il s’agit du 119e vol global du Falcon 9 et du 65e vol d’un booster remis à neuf. En fait, chaque lancement de SpaceX jusqu’à présent en 2021 a été effectué sur une fusée ayant fait ses preuves en vol.

En 2018, SpaceX a lancé la fusée que nous voyons aujourd’hui, une version de Falcon 9 connue sous le nom de Block 5. Ce Falcon 9 plus performant a inauguré une ère de réutilisation rapide pour la société, permettant à SpaceX de lancer plus de fusées que jamais auparavant.

Il y a trois ans, PDG et fondateur de SpaceX, Elon Musk , a déclaré aux journalistes que la société s’attendait à ce que chaque Falcon 9 vole 10 fois avec peu de rénovations entre les vols, et jusqu’à 100 fois avant la retraite.

SpaceX a récemment franchi cette étape avec un autre booster – B1051. Ce lanceur a été le premier à atteindre 10 vols et ne s’arrêtera pas de sitôt. Selon Musk, 10 vols ne sont pas une limite stricte ou un nombre magique. Alors que la société continue d’affiner son processus de rénovation, elle continuera à pousser chaque Falcon à son point de rupture, a-t-il déclaré.

Disposer d’une flotte de fusées éprouvées en vol permet à SpaceX de suivre sa cadence de lancement rapide. Cependant, SpaceX choisit de faire voler sa propre charge utile sur des boosters avec un nombre de vols élevé, économisant ses nouveaux boosters pour les clients payants.

Récemment, la NASA et l’US Space Force ont récemment accordé à la société l’autorisation de faire voler leurs charges utiles sur des fusées réutilisées, avec SpaceX pilotant son premier équipage d’astronautes sur une fusée réutilisée le 23 avril. Cette mission a été un succès et plus tard cet été, SpaceX sera pilotez également un satellite GPS amélioré pour l’US Space Force sur une fusée réutilisée.

Pour faciliter la réutilisation, SpaceX a équipé son Falcon 9 de certaines améliorations que les versions précédentes n’avaient pas, y compris un système de protection thermique plus robuste, un interétage plus durable (la partie qui relie le premier étage de la fusée à l’étage supérieur), des ailettes de grille en titane et plus moteurs puissants. Ces améliorations clés, ainsi que deux drones sur la même côte, ont permis à SpaceX de lancer et d’atterrir plus de fusées.

SpaceX a également récemment ajouté un nouveau bateau à sa flotte de navires de récupération. Nommé Shelia Bordelon, il récupérera les carénages après leur retour sur Terre à l’aide de sa grue embarquée. Le bateau ramènera les carénages au port, où ils voleront probablement à nouveau bientôt.

