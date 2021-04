La fusée SpaceX lance 60 autres satellites Starlink et cloue son 7e atterrissage en mer

CAP CANAVERAL, Floride – Une fusée SpaceX Falcon 9 a lancé un nouveau lot de 60 satellites Internet Starlink en orbite mercredi soir (28 avril) et a réussi un atterrissage en mer pour couronner une mission réussie.

La fusée vétéran Falcon 9 a décollé du Space Launch Complex 40 ici à la station spatiale de Cap Canaveral en Floride à 23h44 HAE (0344 29 avril GMT), marquant le 10e lancement de la société de l’année.

« Le premier étage du Falcon 9 a atterri pour sa septième fois », a déclaré Jessie Anderson, ingénieur de SpaceX, lors de la diffusion de lancement. « Ceci marque notre 81e récupération d’une fusée de classe orbitale. »

Environ neuf minutes plus tard, le premier étage de la fusée est revenu sur Terre, atterrissant sur le drone de SpaceX «Just Read the Instructions», pour son septième atterrissage réussi.

Une fusée SpaceX Falcon 9 est lancée sur la mission Starlink 24, le 28 avril 2021, à 23 h 44 HAE (03 h 44 le 29 avril GMT). (Crédit d’image: SpaceX)

Le lancement a marqué le troisième de la soirée, alors qu’Arianespace a lancé une fusée Vega depuis Kourou, en Guyane française, environ deux heures plus tôt, à 21h50 HAE (01h50 GMT le 29 avril). La Chine a ensuite lancé le module de base de sa prochaine station spatiale à 23 h 23 HNE (0 h 23 GMT le 29 avril), suivie de SpaceX.

SpaceX poursuit le rythme de lancement rapide établi l’année dernière, alors que le constructeur de fusées basé à Hawthorne, en Californie, a célébré son 12e lancement jusqu’à présent en 2021. La majorité de ces lancements ont été les propres satellites Starlink de SpaceX, la société dépassant sa constellation Internet initiale de 1 440 satellites à large bande.

Cette constellation pourrait éventuellement compter des dizaines de milliers de satellites, car SpaceX a la permission d’en lancer jusqu’à 30 000, avec une option pour encore plus.

Les prévisionnistes de l’escadron météorologique de la 45e Escadre spatiale ont prédit des conditions favorables au lancement et la météo n’a pas déçu.

Le booster Falcon 9 a coincé un atterrissage sur le vaisseau drone « Il suffit de lire les instructions. » (Crédit d’image: SpaceX)

Réutilisation rapide



Le booster pour le lancement de mercredi, appelé B1060, fait partie de la flotte de boosters éprouvés en vol de SpaceX. Le pilote vétéran a maintenant sept lancements et atterrissages à son actif alors que la société envisage de pousser ses fusées Falcon 9 à la limite.

Le B1060 a fait ses débuts en juin 2020, lorsqu’il a transporté un satellite GPS III amélioré dans l’espace pour l’US Space Force. Cette mission était la première fois que l’armée donnait à SpaceX le feu vert pour aller de l’avant et récupérer le booster. (Auparavant, toutes les missions militaires volaient sur des roquettes consommables.)

Une fois le booster revenu au port, il était prêt pour sa prochaine mission: transporter une pile de satellites Internet Starlink dans l’espace. À la suite de missions Starlink consécutives, le rappel vétéran a ensuite transporté un satellite de communication dans l’espace pour la Turquie.

Ses missions ultérieures ont toutes contenu des charges utiles Starlink. Le vol de mercredi marque le cinquième chargement des satellites à large bande que ce propulseur particulier a transporté dans l’espace. SpaceX a utilisé ses propulseurs précédemment utilisés avec le plus de kilomètres pour transporter ses propres satellites dans l’espace.

Les 60 satellites Starlink lancés dans le cadre de la mission Starlink 24 de SpaceX se sont déployés avec succès environ une heure après le décollage. (Crédit d’image: SpaceX)

Il s’agit du 115e vol global du Falcon 9 et du 61e vol d’un booster d’occasion et remis à neuf. En fait, chaque lancement de SpaceX jusqu’à présent en 2021 a été effectué sur une fusée ayant fait ses preuves en vol.

Lorsque le Falcon 9 amélioré a fait ses débuts en 2018, le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré aux journalistes que la société s’attendait à ce que chaque Falcon 9 vole 10 fois avec peu de rénovations entre les vols, et jusqu’à 100 fois avant la retraite.

La société a beaucoup appris grâce au processus de rénovation, et selon Musk, il ne semble pas y avoir de limite stricte sur le nombre de vols qu’un Falcon 9 donné peut voler.

« Vous ne voulez probablement pas être un chef de file pour une mission avec équipage, mais il est probablement bon d’avoir un vol ou deux à son actif, pour que le booster ait volé une ou deux fois », a-t-il déclaré lors d’un post-lancement. appel des médias après la mission de l’astronaute Crew-2 à la station spatiale. « S’il s’agissait d’un avion sortant de l’usine, vous voudriez que l’avion ait probablement subi un vol d’essai ou deux avant de mettre des passagers à bord. »

« Donc je pense que c’est probablement deux ou trois vols, c’est un bon nombre pour un rappel d’équipage, et en attendant, nous continuerons à piloter le leader de la vie », a déclaré Musk. « Nous avons neuf vols sur l’un des boosters. Nous allons bientôt avoir un 10e vol avec une mission Starlink. »

Musk a indiqué que la compagnie pousserait les Falcons à la limite et continuerait de les faire voler dans des missions Starlink jusqu’à ce qu’ils se cassent, ce qui pourrait bien surpasser les 10 vols précédemment prévus.

Disposer d’une flotte de fusées éprouvées en vol permet à SpaceX de suivre sa cadence de lancement rapide. Cependant, les responsables de l’entreprise ont souligné que si la perte d’un propulseur est malheureuse, l’objectif principal de chaque mission est toujours de livrer la charge utile en toute sécurité sur son orbite prévue. Tout ce qui est au-delà de cela est un bonus.

Expansion de la constellation



Avec le succès du lancement de mercredi, SpaceX a mis en orbite plus de 1500 satellites Starlink, dont certains ne sont plus opérationnels. Cela va au-delà du quota initial de la société, mais il y a beaucoup plus de lancements à venir car la société a demandé l’approbation pour des dizaines de milliers d’autres.

SpaceX a lancé sa vaste constellation Internet, pour aider à fournir une couverture Internet dans le monde, en particulier dans les zones reculées et rurales. À cette fin, les ingénieurs de l’entreprise ont conçu une flotte de satellites à large bande à écran plat pour survoler la Terre, diffusant une couverture Internet aux utilisateurs qui peuvent accéder au service via un terminal utilisateur compact.

Actuellement, Starlink est toujours dans sa phase de test bêta avec des utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Nouvelle-Zélande en mesure d’accéder au service. La société prend actuellement des précommandes pour le service Internet, mais prévoit un déploiement complet plus tard cette année. Les utilisateurs potentiels peuvent accéder au site Web de la société et réserver le service avec un dépôt de 99 € dès maintenant.

Examen de Starlink: Quelle est la qualité du service Internet par satellite d’Elon Musk?

SpaceX n’est pas la seule entreprise à aspirer à connecter le monde. OneWeb, Amazon et Telstar ont tous prévu des constellations. Cependant, OneWeb est actuellement le seul autre service avec des satellites réels dans l’espace.

La société basée à Londres a lancé 36 de ses satellites le mois dernier sur un Soyouz russe alors qu’elle travaille pour remplir sa constellation prévue contenant 650 satellites. (À ce jour, OneWeb a lancé cinq des 19 missions prévues.)

Il y a eu une petite brèche entre SpaceX et OneWeb ce mois-ci alors que OneWeb a rapporté que l’un de ses satellites avait un « appel rapproché » avec l’un des satellites Starlink de SpaceX. Des dépôts plus récents auprès de la Federal Communications Commission (FCC) ont fait la lumière sur l’incident, montrant qu’il n’y avait pas de collision potentielle et que la situation était exagérée.

SpaceX a récemment signé un accord avec la NASA pour éloigner ses satellites en cas d’appels rapprochés avec l’un des satellites de l’agence ou la Station spatiale internationale. Cela ne concerne que la NASA cependant; actuellement, il n’y a pas de réglementation mondiale ou nationale qui obligerait une entreprise à déplacer ses satellites hors du chemin d’une autre entité.

En 2020, la station spatiale a dû ajuster son orbite à plusieurs reprises pour éviter d’éventuelles collisions avec des objets en orbite. La création de cet accord Space Act avec SpaceX est donc un pas important vers l’atténuation des collisions potentielles.

Récupération du carénage



Le bateau SpaceX équipé d’un filet GO Ms. Tree attrape une moitié de carénage de charge utile Falcon 9 le 18 août 2020. (Crédit d’image: Elon Musk via Twitter

Les deux moitiés de carénage présentées dans la mission de mercredi sont toutes neuves et, avec un peu de chance, elles voleront à nouveau bientôt.

Autrement dit, s’ils atterrissent intacts. Grâce aux parachutes et au logiciel de navigation embarqués, le matériel en forme de coquille glissera de lui-même sur Terre et s’éclaboussera doucement dans l’océan Atlantique. De là, les deux pièces de carénage seront retirées de l’eau par le dernier bateau de SpaceX, un navire rose et bleu vif nommé Shelia Bordelon.

C’est maintenant la troisième mission de Shelia Bordelon, qui utilise une grue embarquée pour récupérer les carénages.

