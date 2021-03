La fusée SpaceX Falcon 9 se lance et atterrit pour la huitième fois, mettant en orbite 60 satellites Starlink

CAP CANAVERAL, Floride – Une fusée SpaceX Falcon 9 a lancé un nouveau lot de 60 satellites Internet Starlink en orbite jeudi matin (4 mars) et a cloué son atterrissage sur une plate-forme flottante en mer pour couronner la mission tant attendue.

Le décollage réussi est survenu quelques heures seulement après que le prototype du vaisseau spatial de SpaceX, SN10, ait effectué avec succès un vol d’essai à haute altitude dans les installations de la société au Texas à 18 h 15 HNE (23 h 15 GMT). Le lanceur en acier inoxydable a volé 10 kilomètres dans le ciel, avant de redescendre. Le vol s’est déroulé comme prévu, mais l’énorme véhicule a explosé peu de temps après.

Quelques heures plus tard et quelques états terminés, un booster Falcon 9 à deux étages, surmonté du 60 vaisseau spatial à large bande, a décollé du Pad 39A ici au Kennedy Space Center de la NASA en Floride à 3 h 24 HNE (8 h 24 GMT). Environ neuf minutes plus tard, le premier étage de la fusée réutilisable est revenu sur Terre pour tenter son huitième atterrissage sur le drone de SpaceX « Bien sûr, je t’aime toujours », à environ 630 kilomètres en aval, dans l’océan Atlantique.

« Et nous avons la confirmation de notre atterrissage réussi de la première étape », a déclaré Youmei Zhou, ingénieur en propulsion Dragon chez SpaceX, lors d’une webdiffusion en direct du lancement. « Cela marquera notre 75e récupération réussie d’une fusée de classe orbitale et la huitième récupération de ce propulseur particulier. »

La fusée Falcon 9 de SpaceX, désignée B1049, se trouve sur le vaisseau drone « Bien sûr, je t’aime toujours » après avoir terminé avec succès son huitième lancement et atterrissage avec la mission Starlink 17, le 4 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

C’était une nuit nuageuse ici en Floride, alors que le Falcon 9 éclairait le ciel pendant sa montée en orbite. Les nuages ​​bas ont empêché les spectateurs de voir une grande partie du lancement, mais ont créé une acoustique intéressante alors que le grondement des moteurs tonnait dans le ciel. Les prévisionnistes du 45e Escadron météorologique de l’US Space Force ont prédit 90% de chances d’obtenir des conditions favorables pour le lancement et bien que les images ne soient pas spectaculaires, Mère Nature n’a pas déçu.

Cette dernière mission a marqué la 20e mission Starlink de l’entreprise et sa sixième mission globale pour 2021 pour SpaceX. Mettant en vedette l’un des voyageurs les plus fréquents de la société, un booster connu sous le nom de B1049, il transportait auparavant un satellite de communication Telstar en septembre 2018, suivi d’un satellite Iridium NEXT en janvier 2019, puis de cinq missions Starlink différentes entre 2019 et 2020. premier dans la flotte de SpaceX à voler sept fois et est maintenant le deuxième à lancer et atterrir huit fois.

Alors que SpaceX s’appuie fortement sur sa flotte de fusées éprouvées en vol et préfère récupérer ses étages de fusée Falcon 9 pour les réutiliser, livrer avec succès la charge utile d’un vol en orbite est toujours l’objectif principal de l’entreprise.

Image 1 sur 7 A lire : L'Inde lancera la mission Shukrayaan Venus en 2024 après les retards d'une pandémie: rapports (Crédit d’image: SpaceX / Flickr) 1er lancement du B1049: Telstar 18V B1049 lance le satellite de communication Telstar 18V depuis la station aérienne de Cap Canaveral en Floride le 10 septembre 2018. Image 2 sur 7 (Crédit d’image: SpaceX) 2ème lancement du B1049: Iridium Next Le B1049 est lancé depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie le 11 janvier 2019, transportant 10 satellites de communication Iridium Next. Image 3 sur 7 (Crédit d’image: SpaceX) 3ème lancement de B1049: 1er lot de 60 Starlinks SpaceX a lancé son premier lot de 60 satellites Starlink sur le booster B1049 le 23 mai 2019, depuis la base aérienne de Cape Canaveral en Floride. Ces Starlinks initiaux étaient des satellites de test et n’étaient pas pleinement opérationnels. Image 4 sur 7 (Crédit d’image: SpaceX) 4ème lancement du B1049: mission Starlink 2 Le B1049 s’envole dans l’espace avec 60 des satellites Internet Starlink de la société le 6 janvier 2020, depuis la base aérienne de Cape Canaveral en Floride. Image 5 sur 7 (Crédit d’image: SpaceX) 5ème lancement du B1049: mission Starlink 7 Le booster B1049 de SpaceX a lancé la mission Starlink 7 le 3 juin 2020. Il s’agissait du septième lancement de 60 satellites Starlink opérationnels et du huitième lancement global de la mégaconstellation Starlink. Image 6 sur 7 (Crédit d’image: SpaceX) 6ème lancement du B1049: mission Starlink 10 Le B1049 lance 58 satellites Starlink et trois Planet SkySats en orbite depuis la station aérienne de Cap Canaveral, en Floride, le 18 août 2020. Image 7 sur 7 (Crédit d’image: SpaceX) 7ème lancement du B1049: mission Starlink 15 Le propulseur de fusée SpaceX Falcon 9, désigné B1049, lance 60 satellites Starlink à partir du complexe de lancement spatial 40 à la base aérienne de Cape Canaveral en Floride, le 24 novembre 2020. Il s’agissait du septième lancement et atterrissage record du B1049.

Au cours de sa précédente mission du 15 février, SpaceX a rompu une séquence de récupération de 25 booster, le premier étage de rappel de cette mission (B1059) n’ayant pas réussi à atterrir sur le drone dans l’océan Atlantique après avoir lancé un autre lot de satellites Starlink en orbite depuis la Floride. L’accident a été attribué à des « dommages causés par la chaleur », ont déclaré des responsables de la société lors du 47ème sommet de l’espace tenu le 23 février.

Lorsque SpaceX a mis à niveau sa fusée Falcon 9 en 2018, le véhicule a reçu une série d’améliorations, notamment un système de protection thermique plus robuste, des ailettes de grille en titane et un inter-étage plus durable, ce qui a facilité la réutilisation. Cela signifiait que la fusée avait été conçue pour se recharger plusieurs fois avec peu de rénovations entre les deux.

La compagnie a déclaré qu’elle s’attendait à ce que chaque propulseur vole au moins 10 fois avec peu ou pas de rénovations entre les vols et jusqu’à 100 fois avant la retraite.

Nous pourrions voir que le 10e vol se produira plus tard cette année, et la société dépassera probablement bientôt le seuil de 10 vols sur l’une de ses fusées réutilisables.

Il y a deux boosters dans la rotation qui sont proches de ce jalon. Celui utilisé dans ce vol (B1049) et le B1051, qui a transporté un vaisseau spatial Crew Dragon non équipé vers la station spatiale dans le cadre de la mission d’essai Demo-1 en 2018, un trio de satellites d’observation de la Terre pour le Canada en 2019, un satellite pour Sirius XM en 2020 et cinq missions Starlink différentes en 2020.

Cependant, cette limite proposée de 10 vols n’est peut-être pas un chiffre magique, mais plutôt une ligne directrice qui peut changer à mesure que l’entreprise améliore le processus d’inspection et de rénovation.

Lors du 47e Spaceport Summit, qui s’est tenu pratiquement le 23 février, Hans Koeinngsman, un conseiller principal de SpaceX, a déclaré que la société avait beaucoup appris sur la rénovation.

«Nous apprenons à quoi prêter attention», a-t-il déclaré lors de la réunion. « Certains composants du moteur nécessitent des inspections régulières, nous apprenons donc à chaque atterrissage. »

Cette mission particulière de Starlink a nécessité plus de vérifications avant le lancement que les précédentes, car elle a été retardée ou nettoyée plus de 10 fois.

Le décollage réussi fait suite à une série de retards de plusieurs mois en raison du mauvais temps et du besoin de davantage de contrôles avant le vol.

Initialement prévue pour décoller le 27 janvier, la mission a finalement pris son envol plus d’un mois plus tard. La fusée vétéran a fait son devoir et a déposé 60 des satellites à large bande à panneaux plats en orbite environ une heure après le décollage.

Le spectacle d’avant l’aube de jeudi a marqué le 109e vol au total pour la fusée phare de SpaceX (Falcon 9) et le 75e atterrissage à ce jour.

Pour récupérer ses boosters de retour, SpaceX utilise deux immenses plates-formes d’atterrissage flottantes – « Bien sûr, je t’aime toujours » et « Juste lire les instructions » – en plus de ses plates-formes d’atterrissage, qui permettent à l’entreprise de lancer et d’atterrir plus de roquettes. En règle générale, les drones voient l’essentiel de l’action car il faut plus de réserves de carburant pour atterrir sur terre que pour atterrir en mer.

Plus tôt ce mois-ci, l’Eastern Range (qui supervise tous les lancements sur la côte Est) a donné le feu vert à SpaceX pour lancer deux missions à partir de deux plates-formes différentes à quelques heures d’intervalle – une première pour cette ère de vols spatiaux commerciaux. Bien qu’il n’y ait pas de lancements programmés qui se rapprochent de si tôt, il est possible que cela se produise dans un proche avenir. D’autant que la cadence de lancement continue de s’accélérer.

En 2020, SpaceX a lancé un nombre record de 26 missions, dont 25 partant de Floride. Cette année, la société a pour objectif de lancer jusqu’à 40 roquettes entre ses installations de lancement en Californie et en Floride.

Élargir la mégaconstellation



Image 1 sur 2 La mission Starlink 17 de SpaceX déploie le premier de ses 60 satellites Internet Starlink après un lancement réussi le 4 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX) Image 2 sur 2 La mission Starlink 17 de SpaceX déploie le premier de ses 60 satellites Internet Starlink après un lancement réussi le 4 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Avec le succès du lancement de ce soir, SpaceX a mis en orbite plus de 1 200 satellites Starlink, dont certains ne sont plus opérationnels. Et il y a beaucoup plus de lancements à venir car la constellation Starlink initiale de SpaceX sera composée de 1440 satellites. Cependant, la société a demandé l’approbation pour des dizaines de milliers d’autres.

La société a lancé sa constellation massive, avec un objectif majeur: connecter le globe. À cette fin, SpaceX a conçu une flotte de satellites à large bande à panneaux plats qui survoleront la Terre, offrant aux utilisateurs du monde entier une couverture Internet.

SpaceX a récemment commencé à prendre des précommandes pour son déploiement public. Les utilisateurs potentiels peuvent s’inscrire au service via le site Web, payer un acompte, puis être avertis lorsque la couverture est offerte dans leur région.

Le déploiement se fait sur la base du premier arrivé, premier servi, tandis que la société mène une phase de test bêta internationale et nationale approfondie.

Carénages tombants

GO Mme Tree et GO Mme Chief, les deux bateaux équipés de filets de SpaceX sont mis sur la touche pour cette mission. A leur place, SpaceX a déployé l’un de ses chasseurs de dragons: GO Searcher.

Membre éminent de la flotte de récupération de SpaceX, GO Searcher est généralement déployé pour récupérer les capsules Dragon hors de l’eau, mais sert parfois de sauvegarde aux jumeaux du receveur de carénage.

Les deux pièces de carénage de cette mission ont déjà volé et SpaceX s’appuiera sur GO Searcher pour les ramasser après les éclaboussures.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.