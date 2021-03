La fusée Soyouz lance le premier satellite russe pour surveiller le climat arctique

01 mars 2021 09:44:10 IST

Une fusée Soyouz a décollé du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan dimanche, transportant le premier satellite russe pour surveiller le climat de l’Arctique, a déclaré l’agence spatiale Roscosmos. Une vidéo publiée par l’agence spatiale russe montrait le lancement du blaster Soyouz contre un ciel gris à 06h55 GMT, transportant un satellite Arktika-M. Le chef de l’agence spatiale Dmitry Rogozin a écrit sur Twitter plus tard que la communication avec le satellite avait été établie. Le système de surveillance aura besoin d’au moins deux satellites pour fonctionner correctement, a déclaré l’agence spatiale.

« Dans le cadre de ce système, ils assureront une surveillance 24h / 24 et tout temps de la surface de la Terre et des mers de l’océan Arctique », a-t-il ajouté.

Le lancement du deuxième satellite Arktika-M est prévu pour 2023, a rapporté l’agence de presse officielle russe RIA Novosti.

L’exploitation économique de l’Arctique est l’un des principaux objectifs du président russe Vladimir Poutine.

L’Arctique détient d’énormes réserves de pétrole et de gaz qui sont étudiées par la Russie et d’autres pays, dont les États-Unis, le Canada et la Norvège.

Le mois dernier, des scientifiques britanniques ont rapporté que la glace disparaissait à travers le monde à un rythme qui correspondait aux «pires scénarios de réchauffement climatique».

L’équipe des universités d’Édimbourg et de Leeds et de l’University College London a constaté que certaines des pertes les plus importantes des trois dernières décennies provenaient de la glace de mer arctique.

.

