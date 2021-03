La fusée Soyouz lance 36 satellites OneWeb en orbite pour une constellation Internet par satellite modifiée

Image 1 sur 6 Une fusée Arianespace Soyouz lance 36 satellites OneWeb en orbite le 24 mars 2021. (Crédit d’image: OneWeb) Image 2 sur 6 La fusée porteuse Soyouz-2.1b avec l’étage supérieur Fregat et 36 engins spatiaux a décollé du cosmodrome de Vostochny. (Crédit d’image: Roscosmos) Image 3 sur 6 OneWeb compte désormais 146 satellites dans sa constellation après le cinquième lancement le 24 mars 2021, lorsqu’une fusée Soyouz a mis en orbite 36 autres satellites. (Crédit d’image: Arianespace) Image 4 sur 6 Une fusée Arianespace Soyouz lance 36 satellites OneWeb en orbite le 24 mars 2021. (Crédit d’image: Arianespace) Image 5 sur 6 Une fusée Soyouz arrive sur la rampe de lancement du cosmodrome de Vostochny en Sibérie avant le lancement prévu de 36 satellites OneWeb en mars 2021. (Crédit d’image: Arianespace) Image 6 sur 6 Cette image d’Arianespace montre comment les 36 satellites Internet de OneWeb sont empilés pour être lancés sur une fusée Soyouz avant le décollage du 24 mars 2021. (Crédit d’image: Arianespace)

Une fusée Soyouz a envoyé avec succès 36 satellites OneWeb en orbite mercredi 24 mars alors que la société basée à Londres poursuit sa reprise après une année 2020 difficile.

Le fournisseur de lancement européen Arianespace a lancé la fusée Soyouz depuis le cosmodrome de Vostochny dans l’extrême est de la Russie à 22h47 HAE (0247 GMT ou 11h47 heure locale le jeudi 25 mars).

Les satellites OneWeb auraient dû commencer à se déployer par groupes de quatre à partir de 0 h 05 HAE (0 h 05 GMT le jeudi 25 mars), le neuvième et dernier groupe devant se déployer à 2 h 38 HAE (6 h 38 GMT), si tout se déroule comme prévu. Les satellites feront le tour de la Terre sur une orbite quasi polaire à une altitude d’environ 450 kilomètres, ce qui est légèrement plus haut que l’orbite équatoriale inclinée de la Station spatiale internationale.

Il s’agissait du cinquième lancement global de OneWeb. La constellation de satellites, toujours en construction, vise à offrir un accès à Internet dans les zones reculées en utilisant plusieurs protocoles Internet, dont la 3G, le LTE, la 5G de dernière génération (qui permet l’Internet des objets) et le Wi-Fi, selon le fournisseur de lancement Arianespace. .

OneWeb « se concentre sur la mise à l’échelle de la constellation de satellites pour lancer des services commerciaux à partir de la fin de 2021 au Royaume-Uni, en Alaska, au Canada, en Europe du Nord, au Groenland, en Islande et dans les mers arctiques », a écrit Arianespace dans une description de mission.

OneWeb avait initialement prévu de mettre en orbite 48000 satellites, mais après une année 2020 difficile, il a déposé une demande auprès de la Commission fédérale des communications (FCC) en janvier proposant 6372 satellites.

La société, qui a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 il y a un an peu après l’éclatement de la pandémie de coronavirus, a déclaré à la FCC que la révision « démontrait l’engagement et la vision » de ses nouveaux propriétaires, qui sont le gouvernement britannique et la société de télécommunications indienne Bharti Global. L’objectif est de déployer « un réseau satellitaire rentable, responsable et révolutionnaire pour fournir le haut débit mondial », selon le dossier, cité par Space News en janvier.

Un communiqué de OneWeb annonçant le nouveau lancement indique que la société «recrute à un rythme rapide» – avec 200 nouveaux employés depuis l’automne dernier – alors que la société construit un réseau mondial de stations terrestres. Il a souligné un contrat de 73 millions de dollars avec Intellian pour les terminaux utilisateurs et un autre contrat (pour un montant non divulgué) avec Satixfy pour les terminaux Wi-Fi sur les avions.

« OneWeb Satellites, une joint-venture avec Airbus, fabrique les satellites et est revenu à la pleine production », a ajouté OneWeb, affirmant avoir obtenu des droits de spectre prioritaires mondiaux auprès de l’Union internationale des télécommunications pour soutenir la constellation croissante.

