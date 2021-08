La fusée russe Soyouz transporte 34 satellites Oneweb pour compléter la constellation Internet haut débit

MW-TOOLS Ventilateur extracteur mobile avec tuyau d'extraction et porte-tuyau 300 mm - 750 W MW-Tools MVH300PPSET

DESCRIPTION: Ventilateur mobile 750 W, avec flexible de 10 m et porte-tuyau. Fabriqué entièrement en polyéthylène incassable. Points forts : Ensemble complet pour amener et évacuer de l'air Compact et facile à ranger et à transporter Léger et portable Haut débit et haute pression Ne rouille pas, cadre et lame entièrement en plastique Plusieurs unités peuvent être empilées Convient pour : Sécher, ventiler, refroidir, amener ou évacuer de l'air éliminer les fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussières de ponçage Amener de l'air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène, comme des caves, des bateaux, des containers Livré avec : Double grille de protection Protection thermique