La fusée russe Soyouz lance 38 satellites pour sa première mission entièrement commerciale

Une fusée russe Soyouz a envoyé 38 satellites dans l’espace lundi 22 mars, marquant une mission historique de covoiturage pour la société russe GK Launch Services.

C’était la première fois que la société envoyait en altitude une mission spatiale entièrement commerciale sans satellite principal du gouvernement russe sur la fusée, selon les médias.

La fusée a décollé du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan à 2h07 HAE (0607 GMT ou 11h07 heure locale). Il a été peint en bleu et blanc en l’honneur de la longue histoire du cosmodrome d’envoi de personnes dans l’espace, avec le 60e anniversaire du tout premier vol spatial habité le 12 avril.

Une fusée Soyouz décolle pour la toute première mission entièrement commerciale Soyouz, le 22 mars 2021. (Crédit d’image: GK Launch Services via Roscosmos)

« C’est la première fois que cette fusée est peinte dans un jeu de couleurs blanc et bleu au lieu de la combinaison de couleurs gris-orange standard », a déclaré l’agence spatiale russe Roscosmos dans un communiqué traduit automatiquement, ajoutant que l’inspiration était la fusée Vostok qui a envoyé Gagarine dans l’espace en 1961.

Une séquence vidéo de Baïkonour, diffusée par Roscosmos, montre la fusée Soyouz-2.1a décollant et disparaissant dans les nuages ​​malgré les conditions pluvieuses sur le site de lancement. Le lancement avait été retardé de deux jours en raison d’un problème détecté dans l’étage supérieur Fregat de la fusée, a déclaré Space News.

Dix-huit pays ont participé au covoiturage. L’étage supérieur de Fregat devait envoyer les différents satellites sur trois orbites synchrones avec le soleil, a déclaré GK Launch Services, ce qui donne des conditions d’éclairage cohérentes du point de vue de chaque satellite sur la Terre.

La société a confirmé que tous les satellites étaient déployés sur Twitter lundi, et a déclaré qu’il « attend la confirmation des clients concernant l’établissement du contact avec le vaisseau spatial ». Chaque client prendra alors en charge les opérations de son propre vaisseau spatial.

Le plus grand satellite du groupe était le satellite de télédétection CAS500-1 de la République de Corée, selon Space News. Citant l’Institut coréen de recherche aérospatiale, Space News a déclaré que le satellite ferait d’abord six mois de tests en orbite avant de commencer les observations de la Terre à haute résolution en octobre.

Les différents autres satellites ont des mandats tels que des expériences scientifiques, des démonstrations technologiques, des observations de la Terre et des observations solaires, selon GK Launch Services. Notamment, la mission Unisat-7 dirigée par l’Italie lancera six nanosatellites, principalement à des fins technologiques, éducatives et de recherche.

