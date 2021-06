La fusée Minotaure 1 lance 3 satellites espions classifiés pour le Bureau national de reconnaissance

Une fusée Minotaur 1 a décollé de la côte est de la Virginie mardi matin (15 juin), se dirigeant vers l’orbite avec trois vaisseaux spatiaux secrets pour l’agence de satellites espions du gouvernement américain.

Propulsé par un étage de missile réutilisé qui remonte aux années 1960, le lanceur à combustible solide a décollé de l’aire de répartition 0B du port spatial régional du milieu de l’Atlantique (MARS) situé à l’installation de vol Wallops de la NASA à Wallops Island, en Virginie, à 9 h 35 HAE (13h35 GMT) après un peu plus de deux heures de retard dû aux intempéries.

À bord du Minotaur 1 se trouvait NROL-111, un trio de satellites classifiés construits pour le National Reconnaissance Office des États-Unis. Comme c’est généralement le cas avec les lancements de NRO, la NASA a interrompu sa diffusion Web en direct du lancement quelques minutes seulement après le décollage.

Une fusée Northrop Grumman Minotaur 1 transportant trois charges utiles classifiées pour le National Reconnaissance Office des États-Unis est lancée depuis le Pad 0B du port spatial régional Mid-Atlantic à l’installation de vol Wallops de la NASA à Wallops Island, en Virginie, le 16 juin 2021. (Crédit image: NASA Wallops Flight Facility)

Le lancement d’aujourd’hui du Minotaur 1, assemblé et exploité par Northrop Grumman, a marqué sa première mission depuis 2013. (La famille de fusées Minotaur est principalement destinée au lancement de satellites pour l’armée.)

Le véhicule mesure 21 mètres de haut et, comme son homonyme, le mi-homme mi-taureau mythologique, le Minotaure I est un missile modifié réutilisé pour lancer des charges utiles du gouvernement.

Selon les responsables de Northrop Grumman, le premier étage a plus de 50 ans, ce qui signifie qu’il s’agit probablement du plus vieux moteur de fusée jamais utilisé lors d’un lancement spatial ; cependant, les équipes ont testé des moteurs d’âge similaire il y a quelques années et vérifié les performances. Les moteurs ont ensuite été stockés et remis à neuf à Hill Air Force Base dans l’Utah, avant d’être expédiés pour les préparatifs de lancement.

« Nous utilisons ces actifs déclassés, des actifs financés par les contribuables, et nous les prenons et nous sommes en mesure de lancer des charges utiles parrainées par le gouvernement, ce qui pour moi est en fait l’une des choses les plus cool à propos de notre fusée Minotaur 1 », Kelly Fitzpatrick , un ingénieur senior en guidage, navigation et contrôle de Northrop Grumman a déclaré à 45secondes.fr dans une interview vendredi 11 juin.

Une mission secrète

La fusée Minotaur 1 utilisée dans le lancement du NROL-111 est un propulseur à combustible solide réutilisé à partir de pièces de missiles balistiques intercontinentaux de l’ère de la guerre froide. (Crédit image: NASA Wallops Flight Facility)

La mission NROL-111 implique le lancement de trois satellites classifiés pour le National Reconnaissance Office (NRO), l’agence qui supervise la flotte de satellites espions du pays. Alors que les satellites de la fusée Minotaur 1 sont classés, les responsables de la NRO ont tenu une téléconférence de presse de pré-lancement jeudi 10 juin pour avoir un aperçu de la mission.

« Nous ne pouvons certainement pas entrer dans les détails pour des raisons de sécurité nationale, mais je peux vous dire qu’il y a trois engins spatiaux qui seront lancés lors de cette mission », a déclaré le colonel Chad Davis, directeur du bureau des lancements spatiaux de la NRO, lors de la presse. conférence. « Les charges utiles et les capacités de la NRO, en général, sont les yeux et les oreilles de la nation dans l’espace, étant capables de fournir ces informations de renseignement exquises depuis l’espace dont nos combattants et décideurs nationaux ont besoin. »

La flotte de satellites top secrets collecte des images optiques et radar haute résolution de divers sites à travers le monde, écoute les communications des adversaires américains et aide à suivre l’activité militaire mondiale.

Le contrat de la mission, attribué à Orbital ATK (maintenant Northrop Grumman) en 2016, est évalué à 29,2 millions de dollars. Le Space and Missile Systems Center de la Space Force, qui faisait alors partie de l’Air Force, a sélectionné la fusée Minotaur 1 pour la mission NROL-111.

Le lancement marque le 28e vol d’une fusée Minotaure depuis 2000, et le 12e de cette configuration spécifique qui est capable de soulever des charges utiles allant jusqu’à 1 278 lb. (580 kilogrammes).

Le vol d’aujourd’hui était la huitième fusée Minotaure à être lancée depuis l’installation MARS de Wallops en Virginie et la deuxième en seulement 12 mois. Les missions Minotaur peuvent être lancées à partir de plusieurs sites de lancement, notamment Cap Canaveral en Floride, la base de force spatiale Vandenberg en Californie et le port spatial du Pacifique en Alaska.

La fusée était le deuxième lancement orbital à décoller de MARS jusqu’à présent cette année, après un autre vol de Northrop Grumman en février. Lors de cette mission pour la NASA, une fusée Antares transportait un cargo Cygnus rempli d’expériences de recherche et de fournitures pour l’équipage des astronautes à bord de la Station spatiale internationale.

La mission NROL-111 de mardi est également le deuxième lancement en trois jours du programme de fusées de Northrop Grumman.

Le Minotaur 1 se dirige vers l’espace avec sa charge utile NROL-111 pour le National Reconnaissance Office dans cette vue vidéo de suivi de Wallops Flight Facility de la NASA. (Crédit image: NASA Wallops Flight Facility)

La fusée aérienne Pegasus XL de la société est montée en orbite dimanche 13 juin au large des côtes de la Californie, transportant un petit satellite nommé Odyssey pour l’US Space Force. Le vaisseau spatial a été rapidement développé, sortant de la chaîne de montage en moins de 12 mois, dans le cadre d’un effort visant à démontrer une capacité de « lancement tactiquement réactif ».

« Cela montre simplement la profondeur et l’étendue des capacités de Northrop Grumman que nous avons des équipes assez indépendantes pour pouvoir lancer ces deux lancements en deux jours sur des côtes opposées », a déclaré Kurt Eberly, chef de la division des lanceurs de la société.

Les responsables militaires ont fourni la date de lancement cible d’Odyssey à Northrop Grumman seulement 21 jours à l’avance. La société a modifié une fusée Pegasus déjà dans son inventaire pour répondre aux besoins de la Force spatiale et lancer le satellite de surveillance spatiale.

Le lancement d’aujourd’hui marque le début d’un été chargé pour Wallops, car l’installation basée en Virginie a plusieurs lancements au programme, y compris une autre mission de réapprovisionnement d’Antares vers la station spatiale. Ce vol, baptisé NG-16, devrait décoller en août.

