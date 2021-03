La fusée lunaire SLS de la NASA passe le test du moteur «à feu chaud»; les plans de lancement des tests restent flous

VALDEROMA Radiateur à inertie Wifi Terre Lunaire 800W Carré - Valderoma TL0800W

Un radiateur électrique à haute technologie : intelligent et connecté ! Radiateur Terre Lunaire pour une décoration minérale dans l'air du temps. Gérer et contrôler votre radiateur à distance (en option) . Double inertie grâce à la technologie Dual Kherr In & Out . Radiateur programmable et modifiable selon