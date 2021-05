La fusée Falcon 9 la plus volée de SpaceX est un vétéran de la suie après 10 lancements et atterrissages (photos)

CAP CANAVERAL, Floride – Lorsque la fusée la plus volée de SpaceX, un booster Falcon 9 qui a volé 10 fois de manière historique, est revenue à la maison ce mois-ci, elle ressemblait définitivement à un vétéran de l’espace.

Couverte de suie par ses nombreux voyageurs, la fusée Falcon 9 – désignée B1051 – est revenue à son domicile de Port Canaveral à Cap Canaveral, en Floride, le 12 mai après son lancement record le 9 mai, qui a mis en orbite 60 satellites Internet Starlink. Il est apparu à l’horizon et a lentement navigué dans le canal mercredi après-midi, se dirigeant vers son quai au sommet du drone SpaceX « Just Read the Instructions ».

De petits groupes de badauds étaient rassemblés au port le jour de l’arrivée, dans l’espoir d’apercevoir le retour du rappel. L’endroit n’est pas seulement un lieu d’observation de lancement populaire, mais également un lieu de choix pour voir les bateaux de retour et les boosters de première étape.

L’arrivée de B1051 a suivi de près sur les talons d’un autre rappel de retour, le B1049. Les deux boosters sont les leaders de la flotte de SpaceX et le plus ancien booster de la rotation. Le B1049 a décollé pour sa dernière mission quatre jours seulement avant le vol historique du B1051, marquant son 9e lancement et atterrissage.

À un endroit près des quais SpaceX, un petit public a attendu pour capturer l’arrivée triomphale de B1051. Alors que le drone se garait dans son slip, les caméras ont cliqué et les spectateurs excités ont discuté de l’extérieur sombre du booster.

L’apparence du booster, autrefois d’un blanc immaculé, a été gâchée par ses multiples voyages dans l’espace et retour; le logo SpaceX typiquement bleu était à peine visible parmi les marques de brûlure.

Le B1051 est le premier de la flotte de Space à atteindre 10 vols, un jalon vers lequel la société travaille depuis le lancement de sa mise à niveau Falcon 9 en 2018. Grâce à une série d’améliorations, le véhicule est capable de mieux résister au stress du lancement et donc capable de voler plusieurs fois.

Le PDG et fondateur de la société, Elon Musk, a déclaré que la version de Falcon 9 que nous voyons aujourd’hui pourrait voler jusqu’à 10 fois avec peu ou pas de rénovations entre les deux. Au fur et à mesure que l’entreprise travaillait à cette étape, elle a beaucoup appris sur le processus de rénovation.

Ce nombre magique de 10 n’est peut-être pas une limite stricte mais plutôt une ligne directrice, a déclaré Musk après la mission Crew-2 en avril. Il a également déclaré que la société prévoyait de pousser Falcon 9 à sa limite et continuerait à lancer sa flotte de propulseurs éprouvés en vol jusqu’à leur rupture.

Maintenant que le B1051 est de retour au port, il sera déchargé puis préparé pour le voyage. Nous avons pu le voir voler à nouveau bientôt, devenant le premier à faire 11 tentatives de lancement et d’atterrissage.

